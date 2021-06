Mi a titka a madarak kifinomult hangjának?

A csodás trillákat a madarak torkában lévő alsó gégefő, idegen szóval a syrinx nevű szerv hozza létre, e szervet olyan mozgató izmok veszik körbe, amelyek kétszer olyan gyorsan képesek összehúzódni, mint pl. az ember lábizmai. Egy dán kutatócsoport különleges módszert fejlesztett ki: ezen izmokban az egyes izomrostok működését külön-külön is tanulmányozni tudták. Ennek köszönhetően le tudták követni azt is, hogy az ének irányításáért felelős idegsejtek miként szabályozzák az alsó gégefő körüli izmok mozgását.

A vizsgálatokból kiderült, hogy a kísérletekben használt zebrapintyek éneklőizomzatában egyetlen izomrostból álló egységeket is külön-külön tud irányítani a madár. Azt is megmérték, hogy ezeknek a kis izomrost egységeknek a megfeszítése mekkora befolyással bír a madárdal hangmagasságára. Kiderült, hogy nagyon gyengén kell csak megfeszítenie a madárnak ezeket az izmokat, így rendkívül precízen tudja szabályozni az izmokat, s ezzel is rekorderré vált, nemcsak az izmok gyorsaságával. A madár ezzel a speciális izomzatával 1 Hertznél is pontosabban tudja szabályozni az énekhangja magasságát! Mivel a tojók ezeket a kifinomult, elképesztően kicsiny változásokat is jól érzékelik, a párválasztásban rendkívüli szerep hárul a hím madarak éneklőizmaira.

A dán kutatók szerint e tulajdonság ahhoz is nagyban hozzájárult, hogy az énekesmadaraknak ma oly sok fajuk található meg világszerte.