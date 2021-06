A Naprendszer legnagyobb holdját fotózta a Juno űrszonda

A Juno űrszonda a Jupitert vizsgálja, azonban a meghosszabbított küldetése során 2021. június 7-én egészen közel repült el a jeges holdhoz, és a következő években még több közeli átrepülése is lesz ezen kívül az Europa és az Io nevű holdak közelében is.

A Ganymedesről készült első két fényképét már haza is küldte a Földre, számolt be a JPL.

Az egyik felvételen a JunoCam képén a látómező szélén láthatjuk a napfényben fürdő holdat, az első kép a zöld színszűrőn át készült, ám, ha a többi színszűrővel született kép is hazaérkezik, a szakemberek színes felvételt tudnak majd összeállítani az óriás holdról. A kép felbontása pixelenként kb. 1 km.

Ezt a képet a navigációs kamera készítette, a megvilágítást pedig a Jupiterről visszavert fény biztosítja. Forrás: NASA/JPL-Caltech/SwRI

A másik, a Juno navigációs kamerája (SRU) által készített monokróm felvételen a Ganymedes egy kisebb részletét látjuk, amelyet ezúttal nem a Nap, hanem a Jupiter visszaverődő fénye világít be halványan. A navigációs kamera ideális az ilyen halványan derengő objektumok megörökítéséhez. A kép felbontása 600-900 méter pixelenként.

A Juno űrszonda közeli átrepülései során készülő felvételek és mérések olyan eredményeket adnak majd a Ganymedesről, amelyekből annak összetételére, magnetoszférájára, ionoszférájára és a jégkérgére is lehet következtetni. Eközben a szonda olyan méréseket is végez, amelyekből a Jupiter körüli sugárzási környezetről érkeznek a későbbi küldetések számára fontos információk.