Csökkent a talajközeli ózon mennyisége

A NASA JPL híre számolt be arról az örvendetes eredményről, amelyet egy általuk vezetett nemzetközi kutatócsoport vizsgálatai alapján tudtak megállapítani: a tavalyi járványintézkedések hatására csökkent a talajszinti ózon mennyisége.

Szemben a sztratoszférában lévő, az élővilágot az ultraibolya sugárzástól védő ózonnal, a talaj közelében lévő ózon kimondottan káros hatású, évi 365 ezer haláleset köthető hozzá a világon, emellett a növények légzését, fotoszintézisét és növekedését is lassítja. Képződése leginkább a közlekedésből származó légszennyező anyagok, így pl. a nitrogén-oxidok (NOx) mennyiségétől függ, ám nem csupán ettől.

A NOx mennyiségében mért, globálisan 15 százalékos visszaesés sem magyarázta meg önmagában az ózonszint 2 százalékos csökkenését. A járvány előtti számításokban még úgy véltek a szakemberek, hogy 15 év tudatos munkájára lesz szükség a talajközeli ózon ekkora mértékű visszaeséséhez, azonban a járványintézkedések már 2020 júniusára meghozták ezt az eredményt. Azonban nemcsak a felszínen, hanem egészen 10 kilométeres magasságig észlelhető volt a csökkenés, a különböző műholdas mérések szerint.

Ahhoz, hogy kiderítsék, pontosan miként is jutott el erre a szintre a légkör, számos tényezőt figyelembe kellett venni. Az ózon képződéséhez például napsütésre is szükség van, így a légszennyezés mellett az időjárást, és a NOx-on túl más légköri összetevőket is vizsgáltak. Öt különböző, NASA és ESA által üzemeltetett műhold mérései, légkörkémiai és időjárási modellek alapján kapták meg a végeredményt.

A részletek ismerete hozzásegít ahhoz, hogy a későbbiekben pontosabban lehessen modellezni majd a változásokat, és a műholdas méréseket is hatékonyabbá lehet majd tenni a most feltárt összefüggések alapján. Arra is rávilágít a kutatás, hogy miként lehet majd a jövőben hatékonyabban javítani a levegő minőségét.

A számítások megmutatták, hogy a járványügyi korlátozások végével a talajközeli ózon szintje is vissza fog térni a korábbira, amint a globális gazdaság működése is visszaáll a járvány előtti szintre.