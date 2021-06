Ez volt Ausztrália legnagyobb dinoszaurusza

Az óriási, 25-30 méter hosszú, 5-6,5 méter csípőmagasságú állat az Australotitan cooperensis nevet kapta, hatalmas méretével a világ 10-15 legnagyobb dinoszaurusza közt foglal helyet – számolt be a Eurekalert. Az állat nevét a Cooper-patakról kapta, amelynek közelében az első csontjait 2007-ben megtalálták.

A Queenslandi Múzeum és az Eromanga Természettudományi Múzeum paleontológusainak, geológusainak és civil segítőiknek közös, 17 évet átölelő munkája eredményeként született tanulmányt, amelyben a fajt leírják, a PeerJ folyóiratban tették közzé.

Ahhoz, hogy bebizonyítsák a kutatók, hogy eddig ismeretlen faj csontjairól van szó, más ausztrál dinoszauruszokéval is igen precízen össze kellett hasonlítani őket, ez pedig igencsak időigényes munka volt. Mivel az igen nagy méretű csontok egymástól sok száz vagy ezer kilométerre lévő múzeumokban vannak, ezért most először 3D szkenneléssel mérték fel a csontokat, így a tonnányi maradványokat egy pár kilós laptopban bárhova el lehetett már vinni. Az elkészült 3D digitális modellek pedig a múzeumok adatbázisában később is elérhetőek maradnak, bármikor lehet új kutatásokat végezni rajtuk.

Az óriás felkarcsontja és a róla készült másolat Forrás: Rochelle Lawrence/ Eromanga Natural History Museum

A vizsgálatokból kiderült, hogy az Australotitan három másik, 92-96 millió éve itt élt dinoszaurusz közeli rokona volt. A területen, ahol az óriás csontjaira rábukkantak, az ásatások során rengeteg más izgalmas lelet is előkerült, amelyek feldolgozására a későbbiekben kerül sor. Találtak például dinoszaurusz lábnyomokat is mintegy 100 méteres hosszban.

Az új faj, és a megismerése közben feltárt rengeteg kövület, csontmaradvány Queensland államot Ausztrália kövület-központjává tette, és a gyakran isten háta mögötti területen munkalehetőségeket biztosít, és a turizmust is fellendíti. A megvizsgált maradványokat az Eromanga Természettudományi Múzeum őrzi, ott lehet őket megtekinteni is.