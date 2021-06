Kiszámolták, mennyi a SARS-COV-2 vírusok össztömege bolygónkon

Egy kaliforniai és izraeli kutatókból álló csoport arra vonatkozó számításokat végzett, hogy mennyi lehet a bolygónkon lévő SARS-COV-2 vírusok össztömege egy adott pillanatban, s az Amerikai Tudományos Akadémia lapjában, a PNAS-ben tették közzé az eredményüket.

A kutatók abból indultak ki, hogy egy-egy betegben mekkora mennyiségű vírus található meg átlagosan, ehhez rézuszmajmokkal korábban végzett kísérletek adatait használták fel és számolták át az emberi test méreteire. Habár egy ember a fertőzése csúcsán 1-100 milliárd vírust is tartalmazhat, mivel egyetlen vírus csupán mintegy 1 femtogramm (10<sup>−18</sup> kilogramm) tömegű, egy betegben 1-10 mikrogramm vírus lehet. E számításhoz figyelembe vették az egyes személyek, nők, férfiak, gyerekek közti különbségeket is.

A számítás következő lépésében a bolygónkon egyetlen időpillanatban a beteg személyek számát (1-10 millió fő a járvány bármely adott pillanatában) szorozták fel a vírus mennyiségével, így globálisan 10 dekától 10 kilóig terjedő vírustömeget kaptak. Ez hétköznapi dolgokkal mérve egy kisebb alma tömegétől egy 1 éves kisgyerek tömegéig terjed.

A számítások, azon felül, hogy érdekességgel szolgáltak, az immunrendszer működéséről, és a vírusok evolúciójáról is sokat elárultak, és segítik az új variánsok kialakulásának előrejelzését is. Kiderült például az is, hogy a testünkben lévő vírusszám maximális mennyisége is százszorta kisebb a testünket alkotó sejtjeink számánál, ez pedig a fertőzéssel s az immunválasszal is összefüggésben van.