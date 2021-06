Pislogó óriást figyeltek meg az űrben

Egy új tanulmányban Leigh Smith, a Cambridge-i Egyetem munkatársa és kollégái a VVV-WIT-08 csillagot mutatják be – számol be az egyetem oldala. Az objektum fényereje 30-ad részére csökkent, és szinte teljesen eltűnt az égről. Bár a pulzálás hatására, illetve a kettős rendszerekben lévő párjuk takarása miatt a csillagok képesek elhalványulni, az rendkívül ritka, hogy egy objektum ilyen rövid idő alatt ennyit veszítsen fényéből, majd utóbb ismét kivilágosodjon.

A csapat szerint a VVV-WIT-08 egy új típusú kettős óriáscsillag lehet, amelyben a nagyobbik, a Napnál százszor hatalmasabb tagot néhány évtizedenként kitakarja az egyelőre láthatatlan társa. A titokzatos társ egy másik csillag vagy egy bolygó lehet, amelyet átlátszatlan korong vesz körbe.

A VVV-WIT-08 a Tejútrendszer egy sűrű részén található, a Földtől mintegy 25 ezer fényévre. A kutatók ismernek már hasonló rendszereket, ilyet az Epszilon Aurigae, amelyet 27 évente kitakar egy porkorong, igaz, ezen csillag fényereje csak 50 százalékosra csökken. Egy másik ismert példa a TYC 2505-672-1, amelynél 69 éves periódust követ az ingadozás.

Az objektumot a Vista Variables in the Via Lactea (VVV Survey) keretében figyelték meg, a chilei VISTA távcsővel. A teleszkóp közel egy évtizede ugyanazt az egymilliárd csillagot vizsgálja. Bár a szakértők ismernek már változócsillagokat, a VVV-WIT-08 típusa egy új csoportot alkothat. A kutatók szerint eddig nagyjából hat hasonló csillagot dokumentálhattak, de további példák várhatnak a felfedezésre.