Új képek a kínai marsjáróról

A CNSA, a kínai űrhivatal nem viszi túlzásba a hírek és képek közzé tételét, ám most új fotókat közöltek, amelyeket a Csuzsong marsjárójuk készített. A kínai felvételek a NASA MRO nevű, Mars körül keringő szondája június 6-án készült felvételével együtt láttak napvilágot. Az MRO fotóján a kínai leszállóegységet és a rovert is jól láthatjuk, valamint könnyen felismerhető a leszálláshoz használt fékezőrakéta által felvert marsi por nyoma is.

A NASA MRO szondája a Mars körül kering, és innen készítette a képet a felszín azon pontjáról, ahol a kínai marsjáró landolt. Forrás: NASA/JPL/University of Arizona

Azonban nem is ez a különlegesség, hanem a kínai fotók! A kínai rover – a NASA eszközei által meghonosított hagyományt követve – szelfit is készített, bár ez esetben ehhez egy speciális, a talajra helyezett kis kamerát használt, amelyet egy 10 méteres út során tett le. A kamerája kihelyezését követően a rover visszagurult a leszállóegység mellé, hogy az azzal közös „családi” fotó, amely nyitóképünkben látható, megszülethessen. A kamera WI-FI útján küldte át a felvételt a roverre, amely azután a kínai keringő egység közvetítésével továbbította a Földre.

Panorámakép a leszállóegység körüli tájról Forrás: CNSA

A panorámakép még akkor született, amikor a rover a leszállóegységen volt, ekkor körbefotózta a kisebb-nagyobb kövekkel tarkított tájat, az így készült képeket azután itt a Földön illesztették össze egy panorámává. Jól felismerhetőek rajta a fékezőrakéták által hagyott nyomok a marsi talajon, amelyet a NASA űrszondája képén is láthattunk, itt a panoráma perspektívája miatt a leszállóegységtől a kép teteje irányába tartó sávokat láthatjuk.

Kína nyomot hagyott a Marson Forrás: CNSA

Készített a saját nyomairól is felvételt a rover, ehhez 6 méternyi utat tett meg a leszállóegységtől délkeleti irányba haladva. Jól látható rajta a leszállóegység és az a rámpa, amelyen a rover legurult róla, valamint az egységen elhelyezett vörös kínai zászló, s mellette kisebb méretben a 2022-es pekingi téli olimpia és téli paralimpia kabalafiguráinak rajza.

Ugyan a kínaiak eléggé titkolóztak, de érdemes azt is megjegyezni, hogy a rádiókapcsolatuk nem kimondottan kedvez a nagy méretű képek továbbításának, ugyanis csak egészen rövidke időszakok alkalmasak a rádiókommunikációra, a keringő egység pályája miatt. Emiatt tartott az is négy napig, hogy a landolás utáni első felvételt hazaküldje a rover.