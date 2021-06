19 millió éve majdnem kihaltak a cápák

A 65 millió évvel ezelőtt a dinoszauruszokkal végző kisbolygó becsapódásakor az akkori cápák is mintegy 30-40 százalékos veszteséget könyvelhettek el, eztán azonban mintegy 45 millió éven át tartó cápa-aranykor köszöntött be. Az ezen időszak alatt lezajlott klímaingadozásokat is könnyedén átvészelték, nemrégiben azonban olyan adatok kerültek elő, amelyek egy, a cápákra nézve sokkal siralmasabb időszakról vallanak, számolt be a Science News.

A Csendes-óceán északi és déli területeiről kiemelt üledékfuratokból előkerült, a cápák pikkelyeinek nevezhető miniatűr dentikulákat vizsgáltak át azzal a céllal, hogy a cápanépesség nagyságának természetes változékonyságát jobban meg tudják érteni. A mini pikkelyek számát a többi halfaj hagyta apró fogak számához mérten vizsgálták, vagyis ebből a cápák számának a többi halfajéhoz viszonyított arányát lehetett megállapítani.

Azonban a vizsgálatok a változákonyság helyett egészen másféle népességi adatokat nyújtottak: kiderült, hogy 19 millió éve a nyílt óceánokban élő cápák fajainak 70-90 százaléka eltűnt, míg a többi hal mennyisége változatlan maradt.

Különféle cápafajok bőrét borító dentikulák elektronmikroszkópos képe. Az egyes fajok ezek alapján jól elkülöníthetőek. Forrás: Wikimedia Commons

A cápákat érintő tömeges kihalási eseményről eddig nem volt tudomásuk a szakembereknek, és úgy tűnik, a cápák azóta se nyerték vissza e kihalási eseményt megelőző sokféleségüket, bár 2-5 millió évvel a kihalás után újra elkezdtek új cápafajok kialakulni, ekkor jelentek meg a mai óceánokra jellemző csoportjaik.

Az egyelőre nem világos, mi vezetett el ehhez a csupán a cápákat érintő kihaláshoz, hisz ekkor nem volt jelentős klímaesemény, és az is furcsa, hogy más, a cápákkal együtt élt nyílt vízi halfajokat nem érintett.

A cápák porcos halak, vagyis nem marad utánuk olyan kövület, amely egyébként a csontos halakra jellemző, ezért leginkább a fogaik alapján lehet őket vizsgálni. A bőrüket fedő mikroszkopikus dentikulák a fogakhoz hasonló apatit ásványból épülnek fel, így ezek is megőrződnek a kövületek közt, csak épp a méretük miatt bonyolultabb a vizsgálatuk. A kutatók azonban bíznak abban, hogy további vizsgálatokkal sikerül kideríteni, mi okozhatta a rejtélyes kihalási eseményt.