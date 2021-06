Csökkenthető a repülőgépek környezetterhelése és klímahatása

A kondenzcsíkok jégkristályai ugyanolyanok, mint a természetes úton keletkezett felhőkben lévők, és akár hosszú órákon keresztül is a légkörben maradhatnak, és ezzel befolyásolják a felszín hőmérsékletét, ugyanúgy, ahogy a normál felhők is. A kondenzcsíkok hatására helyileg emelkedhet a hőmérséklet, ez pedig a klímaváltozásra is hatással van, számolt be a NASA.

„Tudjuk, hogy a sugárhajtású gépek égéstermékeiként létrejött kondenzcsíkok azonnali hatást fejtenek ki az éghajlatunkra, ez a hatás gyorsabb, mint a szén-dioxid-kibocsátás általi.” – magyarázta Richard Moore, a NASA kutatója. „A kutatásunk viszont azt mutatta meg, hogy van lehetőség alternatív üzemanyaggal csökkenteni ezt a hatást, s így a bolygó állapotán is javíthatunk.”

A repülőgépek égésterméke gyakorlatilag csupán vízpárából és koromból áll, s amint a hajtóműből kiáramlik, elkezd lehűlni, majd kondenzálódni (innen a kondenzcsík neve). A kondenzáció, vagyis kicsapódás során szükség van valamiféle mikroszkopikus szemcsére, amely magához ragadja a vízmolekulákat – adott esetben a szintén jelen lévő koromszemcsék erre tökéletesen alkalmasak. A légkörben lévő egyéb anyagok is szolgálhatnak alapul a kondenzációhoz, a korom azonban extra lehetőséget ad. Az alternatív üzemanyagokból azonban kevesebb korom szabadul fel az égés során, így kevesebb jégkristály alakul ki, ezek pedig nagyobbra nőnek (hisz a vízmenyiség ugyanannyi marad), ám a nagyobb kristályok gyorsabban kihullanak a hideg légrétegből és elolvadnak.

A folyamatokat számítógépes modellezéssel ugyan jól le tudták követni, azonban sokáig hiányoztak a gyakorlati tapasztalatok. Ezt pótolták 2018-ban, amikor a németországi Ramstein amerikai légibázison kísérletekbe kezdtek. Egy A320-as kutatórepülőgépet alternatív bioüzemanyagokkal tankoltak meg, majd felszállása után egy DC-8 „repülő laboratórium” követte az útját, vett mintákat a levegőből, s elemezte azokat. Ez a kísérlet volt az utolsó fázisa annak a sok évig tartó folyamatnak, amelyben számos repülőgéptípust és üzemanyagot kipróbáltak, ám az utóbbi tesztek nyújtottak végül elegendő információt a kutatóknak.

Az eredmények igen kecsegtetőek: az alternatív üzemanyagok nemcsak kevésbé terhelik a környezetet, hanem a hosszú időn át fennmaradni képes kondenzcsíkok mennyiségét is jelentősen csökkentik. Ezzel a kísérletsorozattal pedig még a fenntarthatóbb légi forgalomért is igen sokat tett a két űrhivatal.