Az organikus gazdálkodás elláthatná Európát 2050-re

Meg lehetne valósítani Európában egy organikus gazdálkodáson alapuló, fenntartható, biodiverzitás-barát agro-élelmiszer rendszert, amely lehetővé teszi a mezőgazdaság és a környezet kiegyensúlyozott együttélését a francia Nemzeti Kutatási Központ (CNRS) tudósai szerint.

Mint a One Earth című folyóiratban megjelent tanulmányból kiderül, a kutatók által javasolt forgatókönyvnek három alapvető eleme lenne – olvasható a Phys.org tudományos-ismeretterjesztő hírportálon, az MTI beszámolójában.

Az első az európaiak étrendjének megváltoztatása, kevesebb állati termék fogyasztása lenne, amivel korlátozni lehetne az intenzív állattenyésztést és kiküszöbölni a takarmányimportot.

A második elem az agroökológia elveinek alkalmazása lenne a hosszú, változatos vetésforgó általános elterjesztésével, amely magában foglalja nitrogént rögzítő zöldségek termesztését. Ezzel lehetővé válna a nitrogén alapú műtrágyák és a gyomírtószerek használatának mellőzése.

A harmadik elem a termés és az állatállomány összehozása volna, ezek ugyanis gyakran elkülönülnek és túlzottan specializálódott térségekbe összpontosulnak. Ez lehetővé tenné a trágya optimális felhasználását is.

A francia kutatók szerint ezzel a forgatókönyvvel megerősíthetnénk Európa önellátását, a 2050-ben várható népességet elláthatnánk élelmmel, és a gabonafélék exportja is lehetővé válna olyan országokba, ahol szükség van rájuk emberi fogyasztás céljából. Azonban mindenekelőtt jelentősen csökkenteni lehetne a vízszennyezést és az üvegházhatású gázok kibocsátását.