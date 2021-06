Ősi koronavírus-járvány nyomaira bukkantak

Egy új tanulmányban a szerzők egy 20 ezer éves koronavírus-járványt írnak le, amely a kelet-ázsiaiak őseit érintette – számol be a Phys.org. Kirill Alexandrov, a Queenslandi Műszaki Egyetem genetikusa és kollégái szerint a térség lakóinál még mindig kimutathatóak az esemény genetikai nyomai.

Az elmúl 20 évben három koronavírus-járvány tört ki: 2002-ben Kínából indulva a SARS-CoV, 2012-ben a közel-keleti MERS-CoV, 2019-ben pedig a szintén kínai eredetű SARS-CoV-2 okozott megbetegedéseket. A három közül utóbbi pandémiát váltott ki, a világjárványon még mindig nincs túl az emberiség.

Egy genetikai vizsgálat most egy újabb jelentős koronavírus-járványt fedett fel. Alexandrov szerint a modern emberi genom olyan ősi evolúciós információkat tartalmaz, melyek segíthetnek megérteni azokat a körülményeket, amelyekben kialakultak.

A csapat a 1000 Genomes Project adatait használta fel, ez a leggyakoribb emberi genetikai variációk legnagyobb nyilvános katalógusa. A szakértők azokat a változásokat keresték, amelyek a SARS-CoV-2 fehérje-interakcióira utalnak. Ezek közvetlen és specifikus kapcsolatából arra következtettek a kutatók, hogy a koronavírusokban régóta rögzült az a módozat, ahogy a sejteket megtámadja.

Alexandrov szerint a vizsgálat felfedte, hogy a kelet-ázsiai emberek ősei egy, a COVID-19-hez hasonló, koronavírus okozta járványnak voltak kitéve a távoli múltban. A természetes szelekció kedvezett az ellenállóbb emberi géneknek a járvány alatt, így végül enyhült a betegségek súlyossága.

A kutatásból az is következik, hogy be lehet azonosítani azokat a kórokozó-típusokat, amelyek az emberiség múltjában már okoztak járványokat, s így a jövőben is képesek lehetnek erre.