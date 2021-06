Hogy készült a Perseverance marsjáró szelfije?

A Perseverance 2021. április 6-án készült szelfije, amelyen az Ingenuity helikopter is látható.

Azt talán sokan tudják, hogy e „szelfiket” sok fotó összeillesztésével, panorámaként készítik el a roverek, valamely kinyúló részükön, pl. robotkaron lévő kamerájukkal. A már hagyománnyá vált különleges fotózásról a Jet Propulsion Laboratory számolt be.

A Perseverance rover 2021. április 6-án készítette el azt a felvételét, amelyen a rover mellett 3,9 méterrel az Ingenuity helikopter is látható. A szelfit a robotkarján lévő WATSON nevű kamera segítségével készítette, s ehhez 62 fotóra volt szükség, mivel e kamera kis látószögű. Maga a robotkar azért nem látszik a végeredményül kapott panorámaképen, mert minden fotóhoz el kellett mozdulnia kissé, és a képek összeillesztésekor elegendő átfedés volt az egyes képek közt, hogy a kart már nem kellett a képbe foglalni.

A szelfi készítését a rover másik kamerája is rögzítette, és ami a Perseverance esetében egy újdonság, hangfelvétel is készült a robotkar mozgásáról, amelyet a videóban meg is hallhatunk, kattogások és csettegések formájában. Amikor a robotkart mozgató motor sebessége változik, az pedig szinte már zenei, fuvolára hasonlító hatású hangot eredményezett (a videóban 1:40-től hallható).

Bár mi egyetlen karmozdulattal tudunk a telefonunk segítségével szelfit készíteni, a rovernek ez sokkal összetettebb feladat. Ehhez az irányítók csapatára, kb. egy hetes csapatmunkájára volt szükség, hisz a robotkar mozgatását, az egyedi képek elkészítését előre meg kellett tervezni, s a végrehajtáshoz szükséges programozást a rovernek rádión el kellett juttatni.

A képek elkészítéséhez a rovernek jó egy órára volt szüksége, majd eztán hazaküldte őket a Földre. Itt elsőként retusálták a fotókat, vagyis a kamerán lerakódott porszemcsék nyomait eltüntették, ezt követően szoftver segítségével összeillesztették a 62 egyedi képet, s az illesztés után beállították a vetületét oly módon, mintha egyetlen nagylátószögű felvétel volna.