Megkapta engedélyét a Virgin Galactic az űrturisták szállításához

A Virgin Galactic nevét talán kevesebben hallották, mint a NASA-val jó ideje üzletelő űr-magáncégekét, azonban fordulhat a kocka: a Szövetségi Légügyi Hatóság (FAA) megadta az engedélyt a cégnek ahhoz, hogy űrturistákat szállíthasson.

A Virgin Galactic Sir Richard Branson brit mágnás alapította cég már rendelkezett szállítási engedéllyel, ez bővült most ki azzal, hogy személyeket is feljuttathat a világűrbe. Az engedélyhez a 2021. május 22-i tesztrepülés során gyűjtött adatok elemzése segítette hozzá a céget.

A május végi alkalom során a VMS Eve és a VSS Unity az új-mexikói Spaceport America űrkikötőjéből indult, ez volt a Virgin Galactic első, innen induló űrutazása. A cég azt a technikát választotta, hogy egy nagy „anya” repülőgépre – ez a VMS Eve, amelynek Branson nemrégiben elhunyt édesanyja után lett Eve a neve – applikálva juttatja a légkör magasabb részébe a kisebb űrrepülőgépét, vagyis nem a megszokott rakétatechnika követői. Az űrrepülőgép hasonlóan landol, mint az űrsiklók, vagyis repülőgép-szerű leszállást várhatnak a majdani űrturisták.

A repülés szuborbitális lesz, vagyis nem fog egy teljes keringést megtenni bolygónk körül, ám a felszíntől való távolságában eléri a világűrt, hasonlóan például a rakétaszondákhoz, vagy a hadászati célú ballisztikus rakétákhoz. Az ilyen repülés lényegesen kevesebb bonyodalommal jár, az USA szabályai alapján a 80 kilométeres magasságot kell elérnie a járműnek – embernek ahhoz, hogy azt állíthassa, a világűrben járt. Elméletileg a világűr alsó határát a Kármán-vonalhoz, vagyis 100 km magassághoz szokás kötni, azonban a határvonal nem egy milliméter pontossággal és állandóan ugyanott lévő határ.

A VSS Unity a világűrben Forrás: Virgin Galactic

A Virgin Galactic VSS Unity nevű űrrepülőgépe 89,54km magasságig repült a május végi teszt során, és hamarosan további tesztrepülések előzik meg az „éles”, utasokkal induló űrrepülést. A pontos árak egyelőre nem ismertek, de a szakértői becslések szerint 200-250 ezer dollár (59-73 millió forint) körül lesz majd.

A cég nemcsak turistákat szeretne szállítani, hanem vállal majd olyan kutatási feladatokat is, amelyhez a szuborbitális repülés során elért mikrogravitációs környezet szükséges. Ezen tudományos célú repülésekről már tudjuk, hogy biztosan lesz majd egészségügyi célú kísérlet is, és azt is, hogy a Plutot vizsgáló New Horizons űrszonda vezető tudományos irányítója, Alan Stern is hamarosan a Virgin Galactic segítségével végezhet el egy űrbéli kísérletet.

Számos olyan tudományos vizsgálat van, amelyhez szükség van a mikrogravitációra, ám egy ilyen, űrrepülőgépes út sokkal kevesebbe kerül, mint a hagyományos, rakétás űrrepülés, így a magáncég valószínűleg nagyon jól döntött, hogy ezt az irányt is felvállalja a turizmus mellett, bőven lesznek jelentkezők!