Száraz hőségben haszontalan a ventilátor

A Scientific American tudományos magazin az Észak-Amerikát most sújtó extrém hőhullám kapcsán számolt be egy kutatásról, amely a ventilátorok hatékonyságát vizsgálta. A hivatalos útmutatók szerint extrém hőség esetén semmit se érnek. A WHO irányelvei alapján 35 Celsius-fok feletti melegben nem képesek segíteni a hőség okozta egészségügyi panaszok megelőzésében, sőt, amint az a kutatásból kiderült, rontanak a helyzeten.

Az Annals of Internal Medicine szakfolyóiratban közzé tett tanulmány pontos vizsgálatokat, méréseket végzett a hő hatásai és a ventilátorok közti összefüggésekről. A kutatók egészséges fiatalemberekkel végeztek kísérleteket különböző hőmérsékletű és páratartalmú teremben (az értékeket történelmi hőhullámok során mért adatokhoz állították be), mérték a szívverésüket, vérnyomásukat, testhőmérsékletet, illetve azt, hogy mennyire fenyegette őket a kiszáradás, valamint a szubjektív diszkomfort érzésüket. Minden, 2 órán át tartó vizsgálatot elvégeztek ventilátorral és anélkül is.

47 Celsius-fokos száraz hőség (10 százalékos páratartalom) esetében a ventilátor csak rontott a helyzeten, emelkedtek a hőstresszt jelző értékek, azonban magasabb, 50 százalékos páratartalommal már számos érték javult, pl. lassult a szívverés, kissé csökkent a testhőmérséklet is – azonban nőtt a kiszáradás veszélye.

A nagyon meleg, de száraz időben a ventilátor semmi mást nem tesz, mint forró levegővel bombázza az ember testét, ez pedig nem segít elviselni a hőséget. A veríték száraz időben magától is hatékonyan elpárolog, nem lehet javítani rajta a ventilátorral, ám nedves levegő esetében a ventilátor segíti a párolgást és ezzel a hűtésünket.

Mivel a vizsgálatokat egészséges fiatalokon végezték, az eredmények nem feltétlenül igazak idősebb, vagy valamilyen okból verítékezésre kevésbé képes személyeknél. Egy korábbi vizsgálat azt mutatta, hogy idősek esetén a ventilátor még nagy páratartalmú hőségben is ártalmas hatású volt! Mivel kevés adat áll rendelkezésre, a kutatók óva intenek attól, hogy egy vizsgálat alapján mindenkire és mindenféle klímaviszonyra nézve általánosítsák a mostani következtetést. Arra lenne szükség, hogy kiterjesszék a vizsgálatot különféle életkorú, egészségi állapotú személyekre is, illetve a mostaninál változékonyabb klímaviszonyokra.

Az eredmények azonban azt sugallják, hogy az olyan térségekben, ahol alapvetően igen száraz a levegő (pl. az USA középnyugati-déli államai vagy Ausztrália), nem érdemes a ventilátorokat használni a nagy hőhullámok idején. Ahol már 30-40 százalékot eléri a levegő relatív páratartalma, ott érdemes bevetni ezt a módszert is, amennyiben nincs lehetőség légkondicionáló használatára.