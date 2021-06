Még rejtélyesebbé váltak a Mars állítólagos rejtett tavai

Egy új tanulmányban Aditya Khuller, a Tempe-i Arizonai Egyetem és a NASA Jet Propulsion Laboratory (JPL) szakértője kollégájával olyan jeleket mutat be, amelyeket a Mars felszín alatti tavai bocsáthatnak ki – számol be a JPL oldala. A rádióhullámok közül több olyan térségből érkezik, ahol elvileg túl hideg van ahhoz, hogy fennmaradhasson a folyékony víz.

2018-ban, az Európai Űrügynökség Mars Express szondájának radaradatai alapján jelentették be, hogy a vörös bolygó déli pólusának mélyén tavak lehetnek. Azóta több hasonló jelet is észleltek. A kutatók most több tucat ilyen visszatükröződést írtak le a Mars Express információi alapján, a jelek egy része azonban olyan régióból származik, ahol elvileg nem lehetne folyékony víz.

Jeffrey Plaut, a JPL munkatársa szerint egyelőre nem biztos, hogy az adatok valóban felszín alatti tavaktól származnak, de úgy tűnik, hogy a jelenség jóval kiterjedtebb, mint ahogy az eredeti tanulmányban bemutatták. „A folyékony víz vagy gyakori a Mars déli pólusa alatt, vagy ezek a jelek másra utalnak” – nyilatkozta a szakértő.

Az adatok a déli sarki réteges lerakódásokból származnak, a térség jégből, fagyott szén-dioxidból és porból álló rétegekből épül fel, melyek évmilliók alatt jöttek létre. A régió rádióhullámokkal jól vizsgálható, a visszaverődő jelek alapján lehet következtetni az összetételre. Egyes esetekben a rétegekből visszatérő hullámok erősebbek, mint a felszínen, ezt pedig a kutatók úgy értelmezték, hogy folyékony víz lehet a mélyben.

Khullerék nem tudják pontosan, mi is alakítja ki a jeleket. A korábbi eredmények alapján a feltételezett felszín alatti tavak 10-20 kilométer hosszúak, és a déli sark egy viszonylag kis térségében terülnek el. A friss adatok alapján a visszaverődések egy jóval nagyobb régiót fednek le, esetenként pedig 1,6 kilométeres mélységből érkeznek a jelek, ahol elvileg mínusz 63 Celsius-fok van.

Khuller 2019-ben arra jutott, hogy ha az adatok valóban mind rejtett tavaktól származnak, úgy csak a közelmúltbeli vulkáni aktivitás adhat magyarázatot a folyékony víz jelenlétére.