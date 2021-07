Megtalálták a pestist okozó baktérium legkorábbi törzsét

Egy friss tanulmányban Julian Susat, a Kieli Egyetem biológusa és kollégái azt írják, a Yersinia pestis legkorábbi ismert törzsét azonosították – számol be az EurekAlert. A pestist okozó baktérium nyomát egy 5 ezer éve meghalt vadászó-gyűjtögető maradványaiban mutatták ki, a genetikai elemzés alapján a törzs kevésbé volt fertőző és halálos, mint a középkori változat.

Ben Krause-Kyora, a csapat tagja szerint a felfedezéssel 2 ezer évvel korábbra tolhatják ki a pestis felbukkanásának idejét. „Úgy tűnik, hogy tényleg nagyon közel vagyunk az eredeti baktériumhoz” – tette hozzá.

A most vizsgált férfi 20-30 éves volt, lelete az RV 2039 jelet viseli. Csontvázát egy másik személyével együtt az 1800-as években tárták fel a mai Lettország területén fekvő Rinnukalnsnál. A maradványok utóbb eltűntek, és csak 2011-ben kerültek elő egy német gyűjtőnél, Rudolph Virchownál. Ekkoriban újabb feltárás kezdődött az eredeti helyszínen, melynek során további két személy csontvázára bukkantak.

A csapat a négy elhunyt fogaiban és csontjaiban kereste a kórokozók nyomait, és meglepődtek, amikor az RV 2039-ben észlelték a Yersinia pestist. A szakértők rekonstruálták a törzs genomját, és a baktérium más változataival is összevetették. Úgy tűnik, a típus a legkorábbi ismert törzs, amely egy 7 ezer éve megjelent ághoz tartozik.

Az ősi törzsből több fontos gén is hiányzott, többek között az is, amely lehetővé teszi, hogy a bolhák hordozói legyenek. A változat valószínűleg kevésbé terjedt könnyen, és nem volt olyan halálos, mint a későbbi, a fekete halált is okozó baktérium. Igaz, a Yersinia pestist RV 2039 véráramában mutatták ki, ami azt jelenti, hogy a férfi valószínűleg belehalt a betegségbe. A csapat azt feltételezi, hogy a korabeli változat fertőzött rágcsálók harapásával terjedt, és emberek nem adták át egymásnak a kórokozót.

Az új felfedezés átírhatja a pestis korai történetéről kialakított képet. Úgy tűnik, a betegség nem a Fekete-tenger régiójának nagy városaiban jelent meg, ahogy azt több kutató is felvetette korábban.