A szabadmerülők a fókákat is felülmúlják

Egy új tanulmány alapján a szabadmerülők agyának oxigénszintje a legmélyebb merüléseik során alacsonyabb, mint a fókáké – számol be a St Andrews-i Egyetem oldala. A szint 107 méteres mélységben olyan alacsony, hogy ájulást kellene okoznia, itt a merülők pulzusa a fókákéhoz, bálnákéhoz és delfinekéhez hasonlítható.

Erika Schagatay, a Közép-Svédországi Egyetem munkatársa és a csapat vezetője szerint korábban nem volt lehetőség annak felmérésére, hogy miként hatnak az ilyen mély merülések az emberek agyára, illetve szív- és érrendszerére. A szabadmerülő elérheti azt a pontot, ahol a hipoxia (oxigénhiányos állapot) miatt ájulás jelentkezhet, éppen ezért fontos, hogy biztonsági segítő kísérje.

A szakértők egy okosórához hasonló szerkezetet használtak a vizsgálathoz, amely a pulzusszám és az agyi oxigénszint mellett a vérmennyiséget is monitorozza. A műszer akár 107 méteres mélységben is képes adatokat gyűjteni. Az eredmények alapján a merülők pulzusa 11 per percre csökkenhet, míg az agyi oxigénszint 98 százalékról 25-re zuhanhat. Az emberek többsége már 50 százalékos szintnél elájul.

A szakértők bíznak benne, hogy vizsgálatuk az orvostudomány számára is hasznos adatokat szolgáltathat.