Tehenekre adott maszkkal csökkentenék a metánszennyezést

A brit Zelp nevű startup vállalkozás terméke az a metánelnyelő maszk, amelyet a szarvasmarhák orra elé applikálhatnak, a módszert a Cargill nevű mezőgazdasági óriásvállalkozás támogatja. A Cargill felelős az USA marhahús-termelésének 80 százalékáért, és világszerte rengeteg mezőgazdasági projektje van, amelyek közt jócskán akad a környezetvédelemmel ellentétes is (pl. pálmaolaj-üzletág), épp ezért a céget joggal szeretnék nagyon sokan egy jóval zöldebb irányba terelni.

Az elmúlt 30 évben 70 százalékkal nőtt a tejtermék és marhahús iránti igény, s a világ metán-kibocsátásának közel 15 százalékát a szarvasmarhák adják. Azt pedig ma már tudjuk, hogy a metán jóval potensebb üvegházgáz, mint a szén-dioxid. A Zelp által kifejlesztett eszköz, vagyis a tehenek számára készült metánelnyelő maszk azonban többet tud ennél, számos olyan adatot is gyűjt az állatról, amelyből például (korai betegségfelismeréssel együtt) annak egészségi állapotára lehet következtetni, a beépített GPS nyomkövető révén az állat aktivitása is felmérhető. Az elnyelt metán mennyiségét folyamatosan, valós időben méri az eszköz, így a marhatartók bármelyik időpillanatban tisztában lehetnek azzal, hogy eleget tesznek-e a környezetvédelmi irányelveknek vagy a piaci igényeknek. A készülék a metánt szén-dioxiddá alakítja át, ez ugyan szintén üvegházgáz, ám a metánhoz képest 80-szor gyengébb a hatása.

Az eszköz kötőfék jellegűen egyszerűen felerősíthető az állat fejére, többféle méretre állíthatóan készül az állatok kényelme érdekében, a felhelyezést követően 4 éven keresztül hatékonyan működik. A szűrő a tehén orra elé lógva vonja ki a kilégzett gázt, az össz kibocsátása 53 százalékát kötötte meg a tesztek során. Az eszköz energiaellátását egy napelemmel működő termoelektromos generátor végzi.

A Cargill tavaly határozta el, hogy az általa az USA-ban termelt marhahús metánkibocsátását 30 százalékkal csökkenti, a részvétele is lehet ennek köszönhető. A teheneknek készült maszk, bár még most is tesztidőszakban van, úgy vélik, a megavállalat európai marhatenyésztői révén gyorsan elterjedhet.

Egyelőre az eszköz ára még nem ismert, ez részint a még folyamatban lévő tesztektől is függ, ám ez az egyik legfontosabb tényező abban, hogy elterjedjen. Azonban a szakemberek úgy vélik, azzal, ha a farmerek pl. klímabarát húst vagy tejet árulnak, többletbevételhez is juthatnak majd.

Az egészen őrültnek tűnő tehénmaszk ötlete csak egy azok közül, amelyekkel a metán mennyiségét szeretnék csökkenteni, takarmánytípustól kezdve adalékanyagokon át számos módszer felmerült, és fejlesztés alatt áll. A végleges megoldást valószínűleg mégsem ezek fogják jelenteni…