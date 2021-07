Mi befolyásolta az ember és elődei testméretét?

Forrás: University of Cambridge

Evolúciónk során mind az agyméretünk, mind a testméretünk növekedett, a korábban élt fajokhoz képest, mint például a Homo habilis, a mi testük 50 százalékkal nehezebb, az agyunk pedig háromszorosára nőtt. A változásokat jól ismertük, azonban ezek mozgatórugóit már nem.

A Cambridge-i Egyetem szakemberei német és kanadai kollégáikkal közösen azt vizsgálták meg, hogy a számos Homo-faj közti testméret-különbségek milyen környezeti tényezők hatására változtak meg a múltban. Kiderült, hogy az elmúlt egymillió évben igen jelentősen fluktuált az emberek és emberelődök átlagos testmérete, s a hidegebb területeken fejlődtek ki a nagyobb termetű emberek.

„A kutatásunk azt mutatja, hogy a klíma, különösen a hőmérséklet az, ami legnagyobb befolyással volt a testméretünkre az elmúlt egymillió évben” – mondta Andrea Manica, a Cambridge-i Egyetem professzora, a kutatás egyik résztvevője. Hozzátette: „A ma élő embereknél is látjuk, hogy a melegebb klímán élők kisebb termetűek, míg a hűvösebb régiók lakói nagyobbak. Azt is tudjuk, hogy az elmúlt egymillió évben is ugyanilyen klímahatások voltak ránk befolyással.”

Azt is megvizsgálták a kutatók, hogy az agyméret milyen környezeti tényezőkkel függött össze, ám csak gyenge összefüggésekre bukkantak. Úgy találták, hogy a ritkább növényborítású (nyílt füves területek, sztyepp) területeken élő emberek, valamint az ökológiailag stabilabb helyzetben élők agya kissé nagyobb volt. Ezeken a területeken az emberek nagyobb testű állatokra vadásztak, s ez a komplex feladat serkenthette az agy növekedést. Ez azt is jelenti, hogy eltérő tényezők hatottak az agy és a test méretének változására, és a környezet evolúciós nyomása a testméretre sokkal jelentősebb volt. A kutatás azt is sugallja, hogy az agy növekedéséhez nem a környezeti tényezők járultak inkább hozzá, hanem olyanok, mint az egyre összetettebb társas viszonyok, a kognitív kihívások, az egyre kifinomultabb technológiánk, vagy a sokszínű étrend.

A testméretünk még ma is a hőmérséklethez alkalmazkodik, átlagban ma is a hűvösebb éghajlatú régiókban élnek nagyobb termetűek. Az agyméretünk a holocén kezdete (11 650 éve) óta csökken, s az egyre inkább a technológiára támaszkodó életmódunk a következő évezredekben akár további agyméret-csökkenéssel is járhat.