Hamarosan Uganda is beléphet az űrnemzetek közé

Afrikából eddig 11 ország rendelkezik saját műholddal, Uganda lehet a tizenkettedik e sorban. Az Egyenlítő mentén elhelyezkedő országban 2019-ben jelentették be először a saját űrprogram, s az első ugandai műhold 2022-es felbocsátásának terveit. A tervekben jelentős előrelépés történt: az ország kormánya finanszírozza a földi irányító központ létrehozását a főváros, Kampala közelében.

A Mpoma-ban lévő intézményben már most is van némi kiépített infrastruktúra és rendelkezik két antennával, amelyek telekommunikációs cégek műholdjaival kommunikálnak.

Az ország földrajzi elhelyezkedése egy komplex űrkikötőhöz is ideális volna, mivel az Egyenlítő közeléből lehet a legkisebb ráfordítással Föld körüli pályára állítani számos műholdat, azonban a politikai instabilitás miatt eddig ilyen nagyszabású tervek szóba se kerülhettek.

Az ország a technológiai fejlesztésekbe már eddig is jelentős összeget fektetett, most a mpomai infrastruktúra további fejlesztése következik – számolt be az EOS földtudományi hírportál. Az ország tudományügyi minisztere, Dr. Elioda Tumwesigye elmondta, hogy orosz támogatást kap majd a létesítmény és a műhold is, amelyet azután egy japán űrkikötőből bocsátanak fel. Emellett az ország egyre nagyobb hangsúly fektet az űrtechnika köré csoportosuló tudományok oktatásába, egyrészt a helyi Makerere Egyetemen is nekiálltak az oktatásnak, másrészt a már végzett mérnökeiket Japánban képezik tovább űrtechnikai kérdésekben.

Judith Nabakooba, ugandai föld-, lakhatás- és városfejlesztési miniszter elmondta, hogy a műhold fő célja az ország biztonsága lesz, így például a határon keresztüli mozgások megfigyelésére használhatják majd az űreszközt. Emellett az ország repülési hatósága (amely az 1976-os gépeltérítés és túszdráma után hírhedtté vált entebbei nemzetközi repteret is irányítja) számára is gyűjt majd adatokat, amelyek a repülésmeteorológiai előrejelzéseken sokat javíthatnak.

A politikusok az ország biztonsága mellett a magánszektor egyre növekvő szerepére is kitértek, beleértve a külföldi befektetéseket is, az ugandai űrprogram a már fejlett űrnemzetekkel való együttműködést is magában foglalja.