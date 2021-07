Napelemes bicikliutat avattak Hollandiában

Az Utrecht tartományban, Maartensdijk kisvároskában lévő 330 méteres útszakasz a világ leghosszabb napelemes bicikliútja. Furcsán hangzik az elnevezés, de úgy képzeljük el az utat, hogy a normál beton elemek tetejébe építették be a napelemeket, amelyeket egy áttetsző, megerősített és csúszásmentesített üvegréteggel vontak be. A beérkező fény a háztetőkre szerelhető napelem energiatermelésének kb. 75 százalékát adja így, az útszakasz 40 háztartást tud ellátni villamos energiával. Az előnye a másutt telepített napelemekhez képest az, hogy nem foglal külön helyet – számolt be a Techxplore.

E technológiának ott lehet létjogosultsága, ahol kevés a hely, és mégis nagy szükség van a napenergia hasznosítására, Hollandia ennek teljesen megfelel. „Az ország 2040-re szeretne energiasemlegessé válni, ehhez pedig minden újdonságot meg kell ragadni, ez az út pedig igen innovatív” – mondta Arne Schaddelee tartományi tisztviselő. „A tartományunk nagyon zsúfolt, nem sok helyünk akad, ezért is kell megpróbálkozni a kettős felhasználással. Ha az utakat energiatermelésre lehet használni, dupla az előny is.”

A kísérleti útszakasz 1,3 millió euróba került, ami egyelőre rendkívül magas árnak számít, ám, ha beválik, és nagy tömegben építenek majd ki hasonló utakat, akkor jelentősen csökkennek a költségek is.

Hollandia nemcsak az útfelületeket, hanem az utakhoz kapcsolódó egyéb területeket is használja napenergia hasznosítására, így például a hidak oldalát, az utak mentén lévő zajvédő falakat.

Eddig hat hasonló, rövidebb kísérleti útszakaszt építettek Hollandiában, azonban volt olyan különösen nagy terhelésnek kitett, amelyet már lezártak az útburkolat hibái miatt. A becslések szerint Hollandia mintegy 140 ezer kilométernyi úthálózatának 20 százalékát lehetne a napenergia hasznosítására felhasználni.

Nem mindenki szerint jó ötlet azonban a napelemes bicikliút. Az útburkolatok felhasználása ellen szóló érv a koszolódás, illetve a burkolat sérülése, amit nem lehet ez esetben egyszerűen javítani, hisz a javítással elvész az átlátszóság. Az utak felhasználásának alternatív módja lehet, ha az útszakasz feletti tetőre építenek napelemeket, ez olcsóbb, így hatékonyabb az áramtermelés is (a tetőt lehet a napfényhez optimális szögbe állítani), és nincs olyan mértékű koszolódás sem. A biciklisek attól is tartanak, ha a drága napelemes bicikliutak építésére helyeződik a hangsúly, akkor jóval kevesebb hagyományos bicikliúttal tudnak érdemben foglalkozni, ez pedig e rendkívül környezetbarát közlekedési módszert választók számára kimondottan előnytelen lenne.