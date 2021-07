Honnan szerezte a bab a héját?

A virágos növények, vagyis zárvatermők különlegesek, mivel a magvaikat kétféle héj is óvja, míg a nyitvatermők magján csak egyetlen héj található. Egy nemzetközi kutatócsoport most egy kínai lelőhelyről származó, kora kréta időszaki, kiváló állapotban fennmaradt leletet vizsgált meg. Az eredményeket a kutatásban részt vett Oak Spring Garden Foundation ismertette.

A virágos növények jelen tudásunk szerint mintegy 125 millió évvel ezelőtt jelentek meg, s azóta a növényvilág, s az ökoszisztémák domináns típusává váltak. Ebben hatalmas előrelépést jelentett az, hogy magvaik védetten fejlődhettek, szemben a nyitvatermők szabadon álló magvaival.

Mivel a nyitvatermőkből alakultak ki a zárvatermők, ezért rejtély, hogy miként tettek szert a külső, óvó maghéjra. Az elmúlt években számtalan olyan lelet került elő a világ különböző pontjairól, amelyek nyitvatermők fejlődő magvait tartalmazták, a zárvatermőkéhez hasonló, kupola alakú külső képződményben voltak a magvaik, ám e leletek erősen lebomlott növények maradványai voltak, és bár nehéz volt belőlük bármi értékes információhoz jutni, azt feltételezték, hogy ez la kupola ehetett a maghéj őse.

A maghéjakat jól bemutató kövületek mikroszkópos képe, az egyes sejtek is felismerhetőek. Forrás: Oak Spring Garden Foundation

Aztán 2015-ben egy egykori mocsári növény maradványai kerültek elő, amelyeken e kupola alakú képződmények kiválóan látszottak, a pontos lelőhelyre – ez egy szénbánya volt – csak két évvel később bukkantak rá. Ekkor lehetett a körülményeket megvizsgálni: a maradványokat egy egykori mocsárra hulló igen finom szemcsés vulkáni hamu konzerválta, a bánya meddő kőzetei pedig teli voltak kövületekkel.

Ezek közül sikerült a feldarabolt kőzetekből savval kioldani a magvakat és megvizsgálni a maghéjakat azok sejtjeit is beleértve. Emellett számítógépes tomográfiával is vizsgálták a kövületeket, és így sikerült 3D képet kapni a magvakról. Ebből derült ki végül, hogy a mai virágos növények maghéjához hasonlóan, a visszahajló képződmény körbeölelte a fejlődő magvakat. A maradványokat más fosszíliákkal összehasonlítva kiderült, hogy a számos, hasonló kupolával rendelkező, ám mára kihalt növényrokon lehetett, illetve az is, hogy ezek az óvó képződmények lehettek az elődei a virágos növények maghéjainak. Ebből pedig már sokkal világosabbá vált az az evolúciós út is, amely elvezetett a zárvatermőkhöz.