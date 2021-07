Új orosz modul érkezik a Nemzetközi Űrállomásra

A Nauka, vagyis Tudomány nevű modul 14 éve csúszó elkészültét követően a felbocsátására 2021. július 21-én, magyar idő szerint 16:58-kor kerül sor Bajkonurból, majd 29-én dokkol is az Űrállomáson. A felbocsátást egy Proton-M nehézrakéta segítségével végzik, ezt a NASA, a Roszkozmosz is élőben közvetíti, de magyar kommentárral is megnézhetjük az indítást.

A több mint 20 tonnás új modul egyelőre „meztelenül” utazik (persze a tömegének a hordozórakéta teljesítménye is határt szab), a Zvezda modul Föld felé néző portján, majd néhány hónap múlva kerül fel rá a saját, 4 tonnás dokkoló portja, amelyre később több űrhajó is csatlakozhat.

Eredetileg a Zárja modul másolataként tervezték és kezdték építeni, majd félbehagyták, s később számos újraszerződést, áttervezést, átalakítást és halogatást majd javítgatást követően végül 2021-ben készült el, a tervezett 2007 helyett.

Illusztráció a Nauka modulról, a saját napelemeivel, hűtőpaneljével, illetve az ERA robotkarral együtt. Forrás: Wikipedia

A Nauka képes lesz oxigént előállítani, vizet tisztítani, lesz benne egy ember számára kialakított alvóhely, mosdó, és a nevéhez méltó módon tudományos műszerek is helyet kapnak a 70 köbméternyi lakóterében. A modulon egy külső, európai készítésű robotkar (ERA) is lesz, amely számos, eddig csak űrséták révén elvégezhető feladatot megoldhat majd az orosz kozmonauták helyett, ezzel is lerövidítve a kint töltendő időt. A robotkar számos funkciója mellett arra is képes lesz, hogy az űrsétán lévő űrhajóst odébb emelje az Űrállomás külsején, ezzel sok időt megtakaríthatnak. Emellett számos kamera áll majd rendelkezésre, amelyekkel az Űrállomás külsejét alaposan megvizsgálhatják.

A Nauka idei felbocsátása különös, mivel a Roszkozmosz – leginkább gazdasági-politikai okokból – ki akar hátrálni az ISS üzemeltetéséből és többször hangoztatta már, hogy saját űrállomást is szeretne majd, kérdés, hogy az egyre zsugorodó költségvetéséből miként oldaná meg ezt az orosz űrhivatal. Miután az űrhajósok szállításában éveken át fennállt monopóliumát a NASA kereskedelmi partnereinek űrhajói megtörték, az anyagi érdekei sem kimondottan kötik már az ISS-hez.

Ahhoz, hogy a Nauka felcsatlakozhasson az Űrállomásra, helyet is kell csinálni neki, ehhez a jelenleg egy Progressz teherhajó által elfoglalt Pirsz dokkoló portot leválasztják az ISS-ről. A manőverre július 23-án kerül sor, a teherhajó magával viszi a portot, majd pár órával később a Csendes-óceán felett mindkettő elég a légkörben.

A Nemzetközi Űrállomás a jelenlegi tervek szerint 2028-ig üzemel, ám már eddig is többször meghosszabbították az élettartamát. A további hosszabbításoknak határt szabhat az egyes régi modulok elhasználódása, a hibák halmozódása, így egy idő után elérkezik majd a pillanat, amikor már nem lesz értelme tovább toldozgatni-foltozgatni.