Új napfolt-katalógus segíti az előrejelzést

A napfoltok a koronakidobódások (CME) fő kiindulópontjai, így a megfigyelésükkel a technológiánkra ártalmas eseményekről tájékozódhatunk, s előrejelzéseket készíthetnek a szakemberek arról, ha veszélyes napkitörés várható. A napkitörések áramkimaradásokat, kommunikációs, navigációs és rádiós problémákat is okozhatnak, és persze a Föld körül keringő műholdakat is tönkre tehetik, így mindennapi életünket is súlyosan befolyásolják.

Egy nemzetközi összetételű kutatócsoport olyan katalógust állított össze, amelyben a világ több mint 80 intézményében folyamatosan figyelemmel kísért napfoltok szerepelnek. A napfoltokról készült adatbázist a Belga Királyi Obszervatóriumban lévő intézet, a SILSO Adatközpont őrzi.

A kutatócsoport most kiegészítette az eddig rendelkezésre álló információkat az 1874-től kezdődően feljegyzett napi és havi napfoltadatokkal. Az elkészült adatbázis elemzése megerősítette azt a korábbi elméletet, miszerint pontosabb előrejelzés készíthető, ha a Nap északi és déli féltekéit külön-külön elemzik a naptevékenység szempontjából, s később ezeket a külön született eredményeket összegzik a teljes Napra. A kutatók az összeállított katalógust arra a célra szánták, hogy az ilyen előrejelzések pontosságát növelni lehessen majd.

A naptevékenységről számos dolgot nem értünk még, és sosem volt lehetőségünk a Nap északi és déli sarkvidékét megfigyelni (a Föld helyzetéből adódóan), ám a 2020-ban útnak indított Solar Orbiter űrszonda e régiókat is megfigyelheti majd. E vizsgálatok alapvető fontosságú információkkal járulhatnak majd hozzá a naptevékenység mögötti okok megértéséhez.