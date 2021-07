Vízpárát talált a Hubble a Ganymedes körül

A Hubble űrteleszkóp 1998-as és 2010-es felvételeinek vizsgálatával sikerült a kutatóknak kimutatni a vízpára jelenlétét. Nem túl régi kutatásokból kiderült, hogy a Ganymedes felszín alatti óceánjában több víz lehet, mint Földünk összes óceánjában összesen, bár ennek igen nagy része fagyott állapotú. A Naprendszer legnagyobb holdjának (amely a Merkúr bolygónál is nagyobb) jégkérge kb. 100 km vastag lehet, így a most észlelt vízpára nem a mélybeli óceán vizéből ered – számolt be a NASA.

A Hubble 1998-ban készítette első felvételeit a holdról UV-spektrográfjával, ezekből kiderült, hogy a holdnak van mágneses mezeje, és az ennek hatására kialakult sarki fényében oxigén jelenlétére utaló jelet is láttak a különböző hullámhosszon érzékeny felvételeken. Ebből a szakemberek annak idején arra következtettek, hogy nem molekuláris, hanem atomos oxigén lehet a hold légkörében. 2018-ban, ezt a korábban talált oxigént, egy program keretében konkrét mérésekkel vizsgálták a Hubble egy másik spektrográfja segítségével és ekkor, a korábbi mérésekkel összehasonlítva kiderült, hogy atomos oxigén szinte egyáltalán nem fordult elő.

A Hubble 1998-as ultraibolya felvételei két hullámhosszon születtek, a különbségeket akkor oxigén jelenlétével magyarázták. Forrás: NASA, ESA, Lorenz Roth (KTH)

Eztán a kutatók azt vizsgálták, hogy pontosan mely régiókban látta korábban az oxigént a Hubble, és igyekeztek kideríteni, mi lehet közös e területekben. Ekkor derült ki, hogy a hold felszínének hőmérséklete a déli órákban az egyenlítője környékén megemelkedik, és ekkor a felszíni jégrétegből a víz képes szublimálni. Az UV tartományú felvételek korábban ott mutatták ki az oxigént, ahol a szublimációból eredő víznek lennie kellene! Ez azt jelenti, hogy a Ganymedes délben felmelegedett jégfelszínéről elszökő vízmolekulákat észlelte a Hubble, nem pedig atomos oxigént.

A most kapott eredményeket az Európai Űrhivatal 2022-ben indítandó, és 2029-ben a Jupiterhez érkező JUICE nevű szondája helyben is igazolhatja majd, a szonda feladata ugyanis a Jupiter és három nagy holdja, köztük kiemelten a Ganymedes vizsgálata lesz. A szonda műszereit az új felfedezésnek megfelelően irányíthatják majd az óriási hold legizgalmasabb jelenségeire.