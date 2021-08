A kifejlesztett rendszerrel a bélflóra összetétele és a pszichés megbetegedések közötti összefüggések vizsgálhatók. A közlemény szerint a kettő összefügg, a bélflóra baktériumainak változásai akár a Parkinson-kór, az Alzheimer-kór, vagy a Huntington-kór kialakulásához is vezethetnek.

Az InnovITech abban bízik, hogy a feltárt eredmények segítenek jobban megérteni a szervezeten belüli kölcsönhatásokat, így javulhat a kezelések hatékonysága.

A kifejlesztett informatikai rendszer képes a bélflóra összetétele és különböző pszichés megbetegedések közötti kapcsolat automatizált elemzésére, a megrendelők ezért elsősorban azok lehetnek, akik a megfelelő kezelés kiválasztásához szeretnének segítséget. Az eredményekről tudományos közleményben is be fognak számolni.