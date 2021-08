Hatékonyabban dolgoznak a poszméhek koffein hatására

A háziméhekről néhány éve kiderült, hogy koffeinfüggők, és túlbecslik a nektár mennyiségét, ha abban (természetes úton termelődött) koffein található, így pl. a citrusfélék esetében. Most egy új kutatás a poszméhekre vonatkozóan állapította meg, hogy a koffeintartalmú nektár hatására hatékonyabbá válik a virágok látogatása, a gyűjtögetés, számolt be a New Scientist.

A Greenwich-i Egyetem kutatói mesterséges szamócavirág-illatot állítottak elő a kísérletekhez, e virágról tudjuk, hogy nem tartalmaz természetes koffeint, így a méhek nem azonosítják ösztönösen az élénkítő anyaggal. Eztán a laborban a szamócavirág illatú cukros vizet kínáltak a fészkükben lévő poszméheknek. A méhek egy része szimpla szamócavirág illatú cukros vizet, másik része egy kevéske íztelen koffeint is tartalmazó szamócavirág illatú cukros vizet kapott. Volt egy kontroll csoport is, amely illatmentes, sima cukros vizet kapott.

Eztán a kutatók próbára tették a méheket. Kis automata nektáradagolóval ellátott mesterséges virágokat helyeztek el, amelyek mindegyike cukros vízzel jutalmazta a leszálló poszméhet. A virágok egy része szamócaillatú volt, másik része pedig egy sok virágra jellemző egyéb illatanyagot bocsátott ki.

Azok a méhek, amelyek korábban tiszta cukros vizet kaptak, nem részesítették előnyben egyik virágot sem. Azok viszont, amelyek koffeines cukros vizet kaptak, megjegyezték a szamócaillatot és a szamócaillatú mesterséges virágokon landoltak az esetek 70 százalékában.

A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a poszméheket egy beporzáshoz kínált növény illatával plusz némi koffeinnel kondicionálni lehet, mielőtt a termelő kiengedné az állatokat a „munkavégzés” területére. A koffeines kondicionálással pedig a poszméhek még a jelenleginél is hatékonyabb beporzó munkát végezhetnének.

Baltacim és poszméh Forrás: Pixabay

Az is egy nemrégiben közzé tett kutatásból derült ki, hogy a koffein, amely a növények nektárjában természetes úton megtalálható, jótékony hatású a poszméhek egészségére. A koffeines nektár fogyasztása egy, a poszméh életét lerövidítő gombás fertőzés ellen hat, nemcsak az egyes méhek betegség-lefolyása válik tőle kevésbé súlyossá, hanem kevesebb méh is fertőződik meg a kolónián belül, s az egyes kolóniák közti fertőzés-átadás is csökkent. Ebből a kutatásból azt a következtetést vonták le a szintén angol szakemberek, hogy a sokszínű virágkínálattal, amelyek közt van természetes koffeintermelő is, a poszméhek általános egészségi állapotát fel lehet javítani. Ilyen, koffeintartalmú nektárt termel például a baltacim nevű növény is, amelynek egyik faja ráadásul fontos takarmány is. E növényt a városi méhlegelőkben is lehetne alkalmazni poszméh-gyógyszertárként.