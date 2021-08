Ipari hulladékból nyersanyag

Egy újonnan közzé tett kutatás eredménye szerint a természetes gipszkőzetet kiválóan kiváltó szintetikus anyagot lehet előállítani ipari melléktermékből. Az új, mesterségesen előállított kalcium-szulfát-dihidrát nemcsak megfelel az ilyen kötőanyagokra vonatkozó ipari előírásoknak, hanem számos tulajdonságában még túl is szárnyalja a természetes alapanyagból készült gipszét.

Orosz, belarusz és ír kutatók közös munkájának eredménye a szintetikus gipsz, amelyet vegyi üzemek hulladékából származó kénsavból, hozzáadott vízből és szintén ipari hulladékból eredő mészkőtörmelék segítségével állítottak elő, az így született anyag 95 százaléka szintetikus gipsz – számolt be a Eurekalert.

Három különféle szintetikus gipszet készítettek így: építkezési típust, anhidritet és nagy erősségű típust, ez utóbbi előállításához autoklávot használtak, az előző kettőhöz a hagyományos gipsz-előállítási módszereket.

A most kidolgozott módszer előnye a természetes kőzetből kiinduló előállítással szemben az, hogy itt azonnal porított késztermék születik, ezzel jelentős energiamegtakarítást is elérnek, mivel a gipszkőzet zúzása energiaigényes folyamat. Ez azt is jelenti, hogy a szintetikus gipsz olcsóbb lesz, ráadásul a melléktermékekből, hulladékokból való előállítást olyan országok is végezhetik, ahol nincs természetes, bányászható gipszkőzet.

A messinai sókrízis idején lerakódott, több méter vastag gipszréteg Spanyolországban. Forrás: Wikimedia Commons

A gipszkőzetek az evaporitok közé tartoznak, az elpárolgó tengervízből válnak ki, így például a Földközi-tenger 5-6 millió évvel ezelőtti részleges kiszáradása során keletkeztek igen jelentős gipszrétegek a környező régiókban. E rétegeknek köszönhetően derült fény magára a kiszáradásos időszakra is, amely a messinai sókrízis néven vált ismertté.