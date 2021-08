Különleges a százévesek bél-mikrobiomja

Egy új japán kutatásból az derült ki, hogy a százévesek (vagyis az a korosztály, amely megéli és meghaladja a 100. életévét) nagyobb számban rendelkeznek bizonyos jótékony bélmikrobákkal, amelyek megakadályozzák, hogy az ártalmas mikrobák elszaporodhassanak. A kutatók arra jutottak, hogy a jótékony bélbaktériumok antimikrobiális hatású másodlagos epesavakat termelnek, és e baktériumok nagyobb mennyiségben fordulnak elő a százévesek körében, mint a fiatalabbakéban. Ez azt sejteti, bár az elmélet további vizsgálatokat igényel, hogy akár összefüggés is lehet ezen epesavak és a hosszú élet között, és ki is lehetne használni e jótékony baktériumokat, számolt be a Scimex tudományos hírportál.

A Nature tudományos folyóiratban közzé tett tanulmányban a kutatók Japánban élőket vizsgáltak, 160 fő minimum százéves korú, 112 ennél kissé fiatalabb, 85-89 éves korú, és 47 fiatal, 21-55 éves embert hasonlítottak össze mikrobiomjuk alapján. A két fiatalabb korosztállyal szemben a százévesekben lévő mikrobák speciális, egyedi epesavakat tudnak előállítani. A kutatók felmérték, mely baktériumok képesek erre, és azt is megvizsgálták, milyen módon készítik az izoallo-litokolsavat, amely számos káros bélbaktérium ellen antimikrobiális hatású. Az egerekkel folytatott kísérletek alapján ez a sav például a súlyos hasmenést okozó Clostridium difficile, vagy az Enterococcus faecium nevű gyógyszerrezisztens baktériumok növekedését visszafogja, különösen az antibiotikum-kezelésen átesettek esetében.

A kutatók szerint a vizsgálatokban azonosított jótékony baktériumok epesav-előállító anyagcsere-folyamatai segítségével pozitív egészségügyi hatásokat lehetne elérni, az életkorral kapcsolatos feltételezett összefüggést viszont további vizsgálatokkal lehet csak bizonyítani.