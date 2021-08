A Stonehenge elveszett darabjára bukkantak

Nagyjából 60 évvel ezelőtt Robert Phillips, a Stonehenge restaurálásán dolgozó fúróvállalat képviselője eltett egy kivett egy furatmintát, ez volt az 58-as kő. Amikor a férfi az Egyesült Államokba emigrált, a henger alakú mintát magával vitte. 90 éves születésnapján azonban visszaadta a 108 centi hosszú és 2,5 centiméteres darabot. Mivel a Stonehenge védett státusza miatt ma már nem lehet mintákat venni belőle, a felfedezés különleges lehetőséget teremtett a kutatók számára a kövek vizsgálatára.

Egy új elemzés alapján a műemlék állókövei olyan üledéket tartalmaznak, amely a dinoszauruszok korából származik – számol be a Live Science. A legkorábbi szemcsék, amelyeket a kőben kimutattak, 1,6 milliárd évesek.

David Nash, a Brightoni Egyetem szakembere és a csapat vezetője szerint CT-vel, röntgennel és különböző mikroszkópos eljárásokkal tanulmányozták a minta üledéktanát és kémiáját. Hasonló módszerekkel korábban nem alkalmaztak a Stonehenge kövein.

Az adatok azt mutatták, hogy a minta 99,7 százalékban kvarcból áll. A kő igen ellenálló, a korabeliek valószínűleg ezért is választották alapanyagul. A minta részben 66-23 millió éves, de a mezozoikum korából származó, illetve 1-1,6 milliárd éves anyagokat is kimutattak a kőben. A csapat a Stonehenge egy másik, 2019-ig elveszettnek hitt darabját is elemezte.