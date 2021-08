Új Mars-misszió a Földön

Ahogy a NASA egyre távolabbra jut bolygónktól, úgy megváltoznak majd az űrhajósok élményei is. A jövőbeli Mars-missziókra való felkészülés során azt vizsgálja meg az űrhivatal, hogy az erősen motivált egyének miként reagálnak egy hosszú távú földi szimulációs helyzetre.

A program 2022 őszén kezdődhet, három egyéves fázisból áll majd, s a CHAPEA (Legénységi Egészségügyi- és Teljesítmény-vizsgáló Szimuláció) nevet viseli. Az egyes szimulációs küldetések 4-4 fős legénységgel zajlanak majd a Mars Dune Alpha nevű bázison, 160 négyzetméteres területen. A 3D nyomtatással készült építményben helyet kap majd a legénység lakhelye, konyha, fürdőszoba, orvosi és rekreációs szoba, valamint növénytermesztési helyszín és egy műhely.

A szimuláció során olyan részletekre is figyelnek, mint a kommunikáció késlekedése, a valós marsi távolságnak megfelelően, de lesz elromló eszköz, vagy épp szűkösen rendelkezésre álló alapanyag is, számos más környezeti stresszforrás mellett. A feladatok közt lesz kültéri „űrséta”, tudományos kutatómunka, virtuális valóság segítségével irányítható robotok is.

„A szimulációs küldetések célja, hogy felderítsenek minden olyan komplex szükségletet, amely a marsi küldetések során felmerülhet” – magyarázta Grace Douglas, a NASA kutatója. „A földi szimulációk segítenek megérteni s még az indulás előtt ellensúlyozni az űrhajósokra váró fizikai és szellemi kihívásokat.”

Olyan amerikai állampolgárok vagy állandó amerikai lakosok jelentkezését várja a NASA, akik 30-55 év közt vannak, nemdohányzók, a feladatokhoz megfelelő angoltudással bírnak. A kiválasztásnál a NASA űrhajósjelöltjeire vonatkozó irányelvek lesznek mérvadóak. Ez azt is jelenti, hogy természettudományos-mérnöki végzettség szükséges, valamint pilótaként legalább 1000 repült óra, és persze előnyt élvezhetnek a katonatiszti kiképzésen átesettek.