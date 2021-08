Földi obszervatóriumból örökítették meg a Psyche kisbolygó

A Kaliforniai Műszaki Egyetem, a Caltech számolt be arról a különleges felvételről, amelyet a (16) Psyche nevű kisbolygóról készítettek a chilei ALMA obszervatórium segítségével. Az ALMA nem látható fény tartományban vizsgálódik, a jelen esetben a kisbolygó felszínéről érkező milliméteres hullámhosszúságú sugárzás volt a mérései tárgya. Ennek segítségével egy, pixelenként kb. 30 kilométeres felbontású, felvétel készült a kisbolygó teljes felszínéről, annak tengelyforgási ideje alatt. A kisbolygó a felvételeken mintegy 50 pixelnyi átmérőjűnek látszik.

A vizsgált sugárzás az infravörösnél (5-30 mikrométeres) hosszabb hullámhosszú, 1-10 milliméteres tartományú volt, s így a 66 rádióteleszkópból álló komplexum képes volt igen nagy felbontású felvételeket készíteni. A földi megfigyelésekkel készült hasonló hőtérképek eddig csupán egyetlen pixelben tudták ábrázolni az adott kisbolygót, ez a most alkalmazott technika hatalmas előrelépést jelent.

Animáción a kisbolygó felszíne annak forgása közben. Forrás: Caltech / Katherine de Kleer

A mérések megerősítették, hogy a kisbolygó felszínének jelentős része, legalább 30 százaléka fémből áll, így az újabb elméletet is megtámogatták a kutatók az eredményekkel, ezek szerint a Psyche nem egy egykori bolygócsíra vasmagja, hanem egy speciális, primitív aszteroida. A felszíne nem sima, hanem tagolt, emellett porózus is, s fémszemcsék tarkíthatják, legalábbis a kisugárzás polaritását vizsgálva erre jutottak a kutatók. A NASA néhány év múlva indítja útnak az űrszondát, amellyel a Psyche-t közelről is felmérhetik majd.

A Psyche 305 millió kilométerrel messzebb, vagyis több mint kétszer akkora távolságra kering a Naptól, mint a Föld, így a mérése igazán mestermunka volt. A kutatásról a The Planetary Science Journal szakfolyóirat számolt be.