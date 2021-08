Hatalmas pteroszaurusz kövületét fedezték fel Ausztráliában

Mindössze 40 éve bukkantak rá Ausztrália első pteroszaurusz-kövületére, s azóta is kevesebb mint 20 állat maradványai kerültek elő. Queensland Állam északnyugati részén a kréta időszakban még az Eromanga-tenger hullámzott, s az ország eddigi pteroszauruszai is e vidékről kerültek elő. Ebben az időszakban Ausztrália több mint felét sekély tengerek borították, ennek megfelelően gazdagok tengeri állatok kövületeiben az ekkor képződött üledékes kőzetek. Ebből került elő az az állkapocsdarab is, amely az újonnan leírt fajt képviseli, a pteroszaurusznak a Thapunngaka shawi nevet adták. Az állatnak hegyes, lándzsaszerű szája volt, ezt tükrözi a neve is, amely a helyi wanamara nép nyelvéből kölcsönzött szó, illetve a megtalálója, Len Shaw nevéből tevődik össze.

Az állkapocs megtalált darabja a rajzon barnával jelölt. Forrás: Tim Richards / University of Queensland

Tim Richards, a Queenslandi Egyetem paleontológusa, a felfedezésről készült tanulmány első szerzője elmondta: „Ez a valós állat állhatott a legközelebb a képzeletbeli sárkányokhoz.”

Az állat gyakorlatilag csak egy hosszú szárnypárból, nyakból és fejből állt, s feltehetően félelmetes ragadozó volt. Richards szerint az állatnak csak a feje hosszabb lehetett egy méteresnél, s kb. 40 olyan fog nőtt az állkapcsában, amelyek ideálisak voltak a sekély tengerben úszó a halak megragadására.

A pteroszauruszok a csontozatukkal is alkalmazkodtak a repüléshez, a csontjuk vékony volt és belül üreges, így az is csoda, hogy egyáltalában fennmaradtak a kövületeik. A most leírt állat maradványára 2011-ben talált rá egy kőfejtőben az évtizedek óta itt keresgélő kövületvadász, Len Shaw.

A Thapunngaka shawi kövülete esetében különlegesség az, hogy az állkapocs tarajszerű csontnyúlványt viselt, amely a kutatók szerint a repülés közbeni manőverezést segíthette.