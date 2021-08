Ön látja a NASA marsjáróját ezen a fotón?

A közelmúltban, 2021. augusztus 4-én 11. alkalommal emelkedett a magasba a NASA kísérleti marshelikoptere, az Ingenuity – számol be a NASA Jet Propulsion Laboratory (JPL) oldala. A művelet során a drón több képet is készített, melyeken a Jezero-kráter különböző formációi mellett a Perseverance marsjáró is kivehető.

Az Ingenuity fő feladata az volt, hogy igazolja, a hasonló repülő robotok képesek missziót teljesíteni a vörös bolygón. Miután ezt bizonyította, elkezdte azt vizsgálni, hogy egy marshelikopter hogyan járulhat hozzá a Perseverance-éhez hasonló küldetések sikeréhez. Az Ingenuity jelenleg főként felderítő munkát végez.

Robert Hogg, a JPL mérnöke szerint a drón fotói lenyűgözőek, és különösen szórakoztatóak, ha az ember a Perseverance-t keresheti rajtuk. Ha egyszer megvan a robot, a felvételre ráközelítve egészen sok részlet kivehető.

A játék azonban egyáltalán nem könnyű, ha az Ingenuity távolból készít felvételt. A most bemutatott fotón például jól elbújt a marsjáró: a kép közepének alján látható. A felvétel 12 méteres magasságban, a rovertől nagyjából 500 méterre készült.