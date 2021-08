Kozmikus bölcsődét fotózott a Hubble

Forrás: ESA/Hubble & NASA, J. C. Tan (Chalmers University & University of Virginia), R. Fedriani (Chalmers University); Acknowledgment: Judy Schmidt

Egy kozmikus bölcsődét, azaz csillagformáló porfelhőket örökített meg a Hubble űrtávcső – számol be a NASA oldala. A hasonló régiók vizsgálata segíthet jobban megérteni, hogy miként alakult ki a Naprendszer.

A NASA és az Európai Űrügynökség közös űrteleszkópja az AFGL 5180-at figyelte meg. Az objektum az Ikrek csillagképben fekszik.

A kép közepén épp egy óriási csillag van kialakulóban. A formálódó égitestből két jet távozik, melyek üregeket vágnak a felhőkben a felvétel jobb felső és bal alsó részén. A csillag fénye nagyjából úgy világítja meg ezeket az üregeket, mint egy világítótorony a viharfelhőket.

Bár a hasonló felhőknek köszönhetően igen látványos képek születhetnek, a por blokkolhatja is a kutatók kilátását. A Hubble Wide Field Camera 3 (WFC3) műszerét ugyanakkor úgy tervezték, hogy infravörös és látható fényben is tudjon megfigyeléseket végezni, ily módon pedig az AFGL 5180-hoz hasonló objektumokban is képes vizsgálni a rejtett csillagokat.