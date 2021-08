A NASA tette közzé a hírt, miszerint 2021-ben Bill Ingalls nyerte el a Space Foundation kitüntetését, a Douglas S. Morrow Köztájékoztatási Díjat, annak elismeréseként, hogy munkásságával nagyban hozzájárul az űrkutatásról szerzett információ bővítéséhez, segít megérteni az űrprogramokat és az űrtechnológiát.

Ingalls és a díj Forrás: NASA

Ingalls felvételeit mindannyian jól ismerhetjük a NASA közleményeiből, híreiből, de dolgozik többek közt a National Geographic számára is. Olyan jeles eseményekről készültek felvételei, mint a Discovery űrsikló utolsó landolása, vagy épp egy aktív vulkánon (az alaszkai Mt. Spurr) dolgozó Dante-II robot, átrepülése a hurrikánokon, de dolgozott a kazahsztáni Bajkonurban is számtalan űrhajó indítását és landolását dokumentálta. Számos amerikai elnököt és jeles politikust is fotózott az űrtevékenységgel kapcsolatos eseményeken, vagy épp a Fehér Házban, de megörökíthette II. Erzsébetet is, amikor a királynő a NASA egyik központjába látogatott.

Galéria Kitüntették a NASA fotósát Az Atlantis űrsikló az indítóálláson Forrás: NASA Kitüntették a NASA fotósát A híres megolvadt kamera, amellyel a GRACE-FO műholdak indítását örökítette meg távirányítással. A rakétaindításkor egy kis tűz keletkezett, amely szerencsétlen módon pont e kamera helyét érintette. A memóriakártya megúszta, így azt is megörökítette Ingalls kamerája, amint megolvad. Forrás: NASA Kitüntették a NASA fotósát Napfogyatkozás 2017-ben, a Nap előtt átvonuló Nemzetközi Űrállomással. Forrás: NASA Kitüntették a NASA fotósát A Dante II. robot úton a Mt. Spurr kráterébe Forrás: NSF Kitüntették a NASA fotósát A Discovery űrsikló teliholddal Kitüntették a NASA fotósát Szojuz landolás a kazah szteppén Forrás: NASA Kitüntették a NASA fotósát Az Endeavour űrsikló landolása Forrás: NASA Kitüntették a NASA fotósát Perseida meteor 2021-ben Forrás: NASA Kitüntették a NASA fotósát Szojuz indítás Bajkonurból Forrás: NASA Kitüntették a NASA fotósát Landoláshoz készülő Szojuz kapszulája a fékezőernyős ereszkedés idején, a kazah sztyeppén kialakult ködfelhőzet felett. Forrás: NASA Kitüntették a NASA fotósát Neil Armstrong tengeri temetése Forrás: NASA Kitüntették a NASA fotósát A MAVEN Mars-szonda indítása Forrás: NASA

A Space Foundation részéről Tom Zelibor elnök így indokolta a kitüntetést: „Bill Ingalls három évtizednél is hosszabb munkásságával és tehetségével bemutatta az űrkutatásban résztvevő embereket, a küldetéseket és az elért eredményeket, ez pedig több mint méltóvá teszi őt az elismerésre. A díj névadójához hasonlóan, Bill messze földön is összeköti az embereket és megérintette munkáival a világot. Az övéhez hasonló vizuális művészet képes megnyitni a szemet, a szívet és az elmét is arra, hogy az emberi faj mire is képes valójában, ha összegfog.”

A díjat a 36. Űrszimpóziumon adták át 2021. augusztus 23-án Colorado Springsben. Ingalls több mint 2 évtizede dolgozik a NASA fotós csapatának vezetőjeként is.