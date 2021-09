Gyorsítja az evolúciót, ha emelkedik a szárazföld

A Cambridge-i Egyetem két kutatója az elmúlt 3 millió év alatt lezajlott változásokat vizsgáltak több mint 4600 emlős és több mint 9600 madárfaj élőhelye esetében. Erre az időszakra esett a legutóbbi jégkorszak, ám a talált összefüggés szerint a klímánál nagyobb hatása volt a fajok kialakulására, ha az adott állat lakhelyén emelkedett a felszín.

„A hegytetőkön gyakran több egyedi faj található, amelyek másutt nem élnek. Korábban az volt az elterjedt vélekedés, hogy az új fajok kialakulását a klíma befolyásolja, a vizsgálataink azt mutatták, hogy globális szinten a magasság növekedése nagyobb hatást fejt ki” – mondta Dr. Andrew Tanentzap, a kutatás egyik résztvevője. Érdekes módon, ha egy terület süllyedt, akkor ott nem kezdett el csökkenni a fajok száma, ám a fajszámban a fő befolyást az éghajlat változása vette át.

A magasság emelkedésével egye összetettebbé válik az élőhely, és ahol például hegyek emelkednek ki, ott gyakran fizikai akadály képződik, például a korábban egy fajba tartozó élőlények elkülönülnek, s elkezdődik az új fajok kialakulása. Ez a hatás, a kutatás eredménye szerint, az emlősökre nézve fokozottabb, mint a madarak esetében, hisz a madarak könnyebben átjutnak az akadályokon, mivel repülnek. A madarak esetében az éghajlati különbségek fontosabbak, mert az eltérő klímaviszonyok képesek eltolni a párzási időszakot, így egy másik helyre került madár nem tud magának párt találni akkor, amikor a saját bioritmusa diktálná.

A kutatás eredménye arra is rámutatott, hogy mely régiók lehetnek a jövő fajai szempontjából különösen fontosak. Ezeket a régiókat, főként most, a klímaváltozásban sokkal jobban kell óvni, mivel az itt élő fajok magukban hordozzák a változások lehetőségeit. Mivel a Föld felszíne továbbra is emelkedni vagy épp süllyedni fog, ez a hatás a jövőben is befolyásolja majd az evolúciót.