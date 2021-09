Előnyösebb tápanyag-összetételű almafajták

Az Ohio Állami Egyetem kutatói olyan adatbázist állítottak össze, amelynek segítségével az almanemesítők a jelenleginél előnyösebb tulajdonságú gyümölcsöket hozhatnak létre. A 124 almafajtáról összegyűjtött adatok sok évi munkát takaríthatnak meg a nemesítőknek.

A kutatók feltárták az almák fontos tulajdonságainak és több száz kémiai összetevőjének – pl. cukortartalom, savasság, antioxidáns vegyületek, vagy épp a növényi betegségekkel szembeni ellenálló képesség – genetikai hátterét is. Ezek ismeretében a nemesítőknek nem kell találgatással és próbálkozással eltölteni az időt, hanem ki tudják választani a kívánt cél érdekében a legalkalmasabb fajtákat a további munkájukhoz.

Jessica Cooperstone, a kutatásról készült tanulmány vezető szerzője elmondta, hogy a vizsgálataik alapján jobban megérthetjük, miként befolyásolják az alma génjei a gyümölcsben található összetevőket. Cooperstone és kollégái olyan növények nemesítésének módszerein dolgoznak, amelyek a lehető legegészségesebb összetételűek. „Ha javítani tudjuk egy növény tápanyag-összetételét, akkor meg is kell tennünk ezt” – mondta a szakember. „Az elvem az, hogy ne új élelmiszereket találjunk ki, amelyeknek a fogyasztásáról győzködni kell aztán az embereket, hanem azokon javítsunk, amiket az emberek már eleve örömmel esznek.”

A kutatók a vizsgált almafajták közt a jól ismert Gala, Fuji, vagy a nálunk is közkedvelt Golden Delicious mellett vadalmákat, illetve számos új, a termesztők szerint szép jövő elé néző fajtát is felmértek. Az USA-ban az elfogyasztott gyümölcsök negyedét az alma teszi ki s ezzel az első helyezett, s ez a gyümölcs hazánkban is, mind a termesztésben, mind a fogyasztásban élen jár.

A cél az volt a munkával, hogy az adatbázis alapján a nemesítőknek ne kelljen lemondaniuk például az almafa ellenálló képességéről akkor, amikor a gyümölcs ízén vagy a termés mennyiségén javítani akarnak. A kutatócsoport a következőkben az alma egészségvédő hatásában szerepet játszó összetevőinek alaposabb elemzését szeretné elvégezni, s megvizsgálni azt, hogy miként lehetne felgyorsítani a virágzást vagy a termés érését.