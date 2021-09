Sikerült a Perseverance második mintagyűjtése

2021. szeptember 1-jén a Perseverance marsjáró egy szikladarabot fúrt meg, majd a furatot sikeresen elraktározta. Közel egy hónappal korábban az első fúrás során, mint ez utólag kiderült, a mintavételre megcélzott kő inkább csak összetömörödött homok volt, ami visszahullt a fúróberendezésből a felszínre.

Másodikként egy kemény szikladarab volt a célpont, és a fúrás után készült felvételek, ha nem is ideális fényviszonyok mellett, de azt mutatták, hogy ezúttal sikeres volt az akció. A furat a tartályban maradt, ám a további manőverek előtt még ellenőrzésekkel győződnek meg arról, hogy tényleg minden a legnagyobb rendben zajlott. Szeptember 3-án, jobb fényviszonyokkal is készítettek felvételeket a fúrófejről és a benne lévő tartályról, a képeket szeptember 4-én küldte haza a rover. A felvételeken egyértelműen látszik a tartály mélyén lévő kőzetminta, vagyis a fúrás ezúttal 100 százalékos sikerrel járt.

A szikladarab, amelyből a rover kiemelte a furatot. Forrás: NASA

Az első, az árbóckamera által készített felvételen, amely közvetlenül a fúrás után született, látni lehet a tartály nyílásában a mintát, a második felvételen pedig már tiszta a fúrófej és a tartály nyílása is. A tisztaság annak köszönhető, hogy a fúrófejet és a tartály tetejét le is takarítja a rover, ez úgy zajlik, hogy ötször egy másodpercre gyors rázást végez az eszköz. Ezzel minden rátapadt szemcse lehullik a tartály tetejéről – e lépésre a tartály légmentes lezárása miatt van szükség. A kiemelt kőzetminta, vagyis maga a furat a rázás hatására a tartályba mélyebben belecsúszik, a friss fotók e mozzanat eredményét is igazolták (lásd: a nyitóképünkön).

A mintavételezés után közvetlenül így látszott a tartályt elfoglaló kőzetfurat. A rázást követően ez a tartály aljába csúszott, ám ennek sikeréről is meg kellett győződni a tartály hermetikus lezárása előtt. Forrás: NASA

Azokban az esetekben, amikor a fúrást követően készítendő fotók mégse lesznek egyértelműek a sikeres mintavételt illetően, a rover mintavételező eszközébe épített mérőrúd segítségével is ellenőrizhetik, hogy vajon került-e valami a tartályba. Ehhez a rudat lassan benyomják a tartályba, s amennyiben az akadályba ütközik, az megerősíti, hogy a minta bent van, és így a mennyiségét is meg lehet határozni. Csak ezt követően áll neki az eszköz a tartály hermetikus lezárásának és eltárolásának. Ha a fotók bizonyító erejűek, ahogy most is, akkor természetesen enélkül is lezárható a tartály.

A Perseverance elsődleges feladata a Mars egykori esetleges életnyomainak vizsgálata, ehhez a rover geológiai felmérést is végez, amelynek során számos kőzetmintát vételez, s a mintákat majd egy későbbi, összehangolt kampány során juttatják vissza a Földre.