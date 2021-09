Más égitesteken is lehetnek vírusok

Paul Davies, az Arizonai Állami Egyetem kozmológus-asztrobiológusa úgy véli, ha létezik idegen élet, nagy valószínűséggel földön kívüli vírusok vagy hasonló mikroorganizmusok is fellelhetőek mellettük – számol be a The Guardian. „A vírusok valójában az élet hálójának részét képezik” – emelte ki a kutató.

Davies szerint a vírusok mozgékony genetikai elemek. Korábbi vizsgálatok már kimutatták, hogy genetikai anyaguk beépült az emberekbe és más állatokba, és nagyban hozzájárulnak az élővilág működéséhez. A szakértő múlt héten megjelent, What’s Eating the Universe? című könyvében részletesen ír arról, hogy az idegen életnek miként lehet velejárója a földön kívüli vírusok létezése.

Bár ma már jól tudjuk, hogy a komplexebb életnek szüksége van a mikrobákra, arról kevesebb szó esik, hogy a vírusok milyen szerepet töltenek be az élet fejlődésében és fennmaradásában. A szakember úgy látja, hogy ha más égitesteken is van sejtes élet, vírusokra vagy hasonló funkciójú organizmusokra van szüksége ahhoz, hogy a genetikai információ gazdát cseréljen az élőlények között. Davies azt is feltételezi, hogy amennyiben más égitesteken is léteznek mikrobák, azok nem homogének, és egy egész ökoszisztémát alkotnak.

A földön kívüli vírusok elsőre félelmetesnek tűnhetnek, a kutató szerint azonban nem kellene tartanunk tőlük. A vírusok ugyanis általában azokra a gazdaszervezetekre jelentenek fenyegetést, amelyek közelében kifejlődtek.