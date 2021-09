Klinikai vizsgálatok igazolták egy orrspray hatékonyságát koronavírus ellen

A Pécsi Tudományegyetem Szentágothai János Kutatóközpont virológusai nemzetközi projektben segítik a koronavírus elleni küzdelmet. A német URSAPHARM Arzneimittel és az osztrák CEBINA-val egy közös klinikai tanulmányban vizsgálják az antihisztaminként ismert azelasztin-hidrokloridot, mint potenciális terápiás szert a COVID-19 elleni küzdelemben. Az előzetes laboratóriumi eredményeket most a klinikai vizsgálatok is igazolták.

„A CEBINA osztrák biotechnológiai cég bejelentette az URSAPHARM Arzneimittel közösen szponzorált, 2. fázisú klinikai vizsgálatának első eredményeit, amely bizonyítja, hogy az azelasztin-hidrokloridot tartalmazó antiallergiás orrspray hatékonyan csökkentette a vírusfertőzést SARS-CoV-2 pozitív betegeknél. Az azelasztinnal kezelt betegeknél a vírusok mennyiségének 97 százalékos csökkenését figyelték meg a kontrollcsoporthoz képest. A vizsgálat végén elvégzett molekuláris vizsgálat eredménye azt mutatta, hogy az azelasztinnal kezelt betegek szignifikánsan nagyobb arányban váltak PCR negatívvá” – adták hírül az örömteli hírt oldalukon augusztusban a pécsi virológusok.

Az azelasztint egyébként évek óta sikeresen alkalmazzák az antiallergiás terápiában. Dr. Robert Konrat, a Bécsi Egyetem professzora egy általa kifejlesztett új szoftveres eljárás segítségével vizsgálta az ismert gyógyszerek lehetséges antivirális hatását. A kutatások alapján választottak ki a CEBINA GmbH munkatársai számos, már ismert gyógyszert tesztelésre. A laboratóriumi vizsgálatokat pedig Dr. Jakab Ferenc professzor által vezetett Virológiai Nemzeti Laboratóriumban végezték. A szakemberek jól látták: az azelasztin-hidroklorid erős vírusellenes hatása miatt potenciális gyógyszer lehet a SARS-CoV-2 ellen, amelyet emberi orrszövet modellben is kimutattak a pécsi kutatók.

Miután az azelasztin-hidroklorid erős SARS-CoV-2 vírusellenes hatást mutatott a laboratóriumi, in vitro vizsgálatokban, az előzetes eredményeket az Innsbrucki Orvostudományi Egyetem Virológiai Tanszéke is megerősítette. Vizsgálataikban a fő vírusvariánsokat, beleértve a delta változatot is, használták. A biztató laboratóriumi eredmények hatására, a CEBINA partnere, az URSAPHARM kettős vak, placebokontrollos klinikai hatékonysági vizsgálatot végzett 84 SARS-CoV-2 fertőzött önkéntes bevonásával a németországi Kölni Egyetemen.

A klinikai vizsgálat igazolta, hogy az azelasztint tartalmazó orrspray képes visszaszorítani az orrnyálkahártyán a vírus megtapadását és szaporodását a fertőzés korai szakaszában, ezáltal megakadályozva a COVID-19 betegség kialakulását, vagy pozitívan befolyásolva a betegség lefolyását és súlyosságát.

„Ezek a klinikai adatok megerősítik a Pécsi Tudományegyetem virológusai által korábban, emberi orrszöveten elvégzett laboratóriumi vizsgálatok eredményeit, ahol az azelasztin kezeléssel drasztikusan sikerült csökkenteni a SARS-CoV-2 fertőzést. Mivel az orrban és a torokban megjelenő magas vírusszám súlyosabb lefolyású betegséget eredményezhet, valamint a vírus átadásának a lehetősége is nagyobb ebben az esetben, az orrspray használata mind a fertőzött, mind pedig a fertőzöttekkel kapcsolatba kerülő személyeknek egyaránt ajánlott lehet” – mutatott rá Dr. Nagy Eszter a CEBINA alapítója és vezérigazgatója.

A kutatók által publikált tanulmány szerint miután az azelasztint engedélyezett allergia-gyógyszerként már 30 éve biztonságosan használják világszerte, így a klinikai vizsgálatok eredményei alapján, akár azonnal be is lehetne vezetni, mint a betegség megelőzésére vagy kifejlődésére irányuló gyógyszert. Mindez lehetőséget adhat a vakcinák kiegészítésére, a korai stádiumú fertőzések kezelésére, valamint a vírus terjedésének csökkentésére.

A szakemberek azonban felhívták a figyelmet, hogy bár a laboratóriumi eredmények nagyon ígéretesek, a kísérleteket széles körű klinikai vizsgálatoknak kell követniük, hogy a hatóanyag tényleges terápiás alkalmazhatóságát is igazolják.

Írta: Jeki Gabriella