Sikerült megörökíteni, ahogy egy aszteroida csapódik a Jupiterbe

José Luis Pereira szeptember 13-án egy felvillanást dokumentált a Naprendszer legnagyobb bolygójánál – számol be a Space.com. A brazil amatőr csillagásznak egy aszteroida pusztulását sikerült megörökítenie.

Pereira szorgosan vizsgálja az égitesteket, amikor csak a Jupiter, a Szaturnusz vagy a Mars megfelelő pozícióban van, és az időjárás is kedvező, próbál a lehető legtöbb képet készíteni. A Jupitert különösen szereti.

Az amatőr csillagász szeptember 12-én és 13-án is beállította kameráját São Caetano do Sulban. Hétfőn 25 videót is készített a gázóriásról. A férfi leadta a felvételeket a DeTeCt program számára, és csak másnap kapott értesítést, hogy különleges eseményt sikerült megfigyelnie. Utóbb Marc Delcroix, a Francia Csillagászati Társaság tagja is megerősítette az észlelést.

Mivel a Jupiter közel fekszik a fő kisbolygóövhöz, viszonylag gyakran találják el aszteroidák. A mostani objektum valószínűleg túl kicsi volt ahhoz, és túl mélyre jutott, hogy nyomokat hagyjon a Jupiter légkörében.