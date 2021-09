Először kötöttek sportfogadást az űrben

A SpaceX által indított Inspiration4 példátlan küldetés: ez az első olyan misszió, amelyben csak civilek vesznek részt. A vállalat Dragon űrhajója automatizáltan működik, a négyfős legénység ennek ellenére átesett egy hosszú kiképzésen.

Jared Isaacman révén a küldetés most ismét érdekes elsőséget szerzett a történelemben – számol be a Space.com. Az amerikai milliárdos, aki az utat finanszírozta, és aki a küldetés parancsnoka is egyben, a Dragon fedélzetéről, a Föld körül keringve kötött sportfogadást. Isaacman az NFL amerikaifutball-ligában szereplő New York Giants és Washington Football pontszerzéseire, valamint a Philadelphia Eagles bajnoki címére is fogadott.

A küldetés sokak számára inspiráló, a sokszínű legénységet eleve példamutatóan válogatták össze – az egyik résztvevő, Hayley Arceneaux például gyermekkorában csontrákon esett át, ő az első személy az űrben, akinek protézise van.

Meglepő lehet, hogy Isaacman olyan tevékenységet választott, amely nem éppen pozitív, hiszen a szerencsejáték sokak számára okoz nehézséget.

A fogadás hátterében ugyanakkor nemes gesztus áll: az esetleges nyereményt Isaacman a memphisi St. Jude Gyermekkórháznak fogja felajánlani, melynek a fogadás kapcsán az érintett iroda is adományozott. Egyébként az egész misszióval ennek az intézménynek gyűjtenek adományokat – a cél 200 millió dollár megszerzése, csak Isaacman eddig 100 millió dollárt ajánlott fel.