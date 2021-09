Sikeres hallásjavító műtétet végeztek a Szegedi Tudományegyetemen

A közlemény szerint az SZTE és a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet együttműködésében 2021. szeptember 8-án megtörtént az első két Cochlear OSIA2 hallásjavító implantációs műtét egy felnőtt és egy gyermek beteg esetében.

A nagyothallás világszerte népbetegség, javítására számos megoldást dolgoztak ki korábban. A tudományos fejlesztésekkel egyre hatékonyabb, egyre tökéletesebb halláseredményeket sikerült elérni a gyógyításban. A most alkalmazott új módszer tovább lép a korábbiakhoz képest, az eddigieknél pontosabb, tisztább hangzást eredményez.

A Cochlear OSIA2 rendszer egy aktív, csontban rögzített hallásjavító implantátum, amely digitális, piezoelektromos jelátvitelen alapuló stimulációval továbbítja a hangingereket a koponyacsonton keresztül a belsőfül felé. A hangfelfogó és jelátalakító processzor a koponya oldalán, a fejre simulva helyezkedik el és egyedülálló piezoelektromos átviteli technológiával kapcsolódik a beültetett egységhez. A hanganalízis és frekvenciakövetés az ép halláshoz nagyon közeli, így a nagyothallók gyakorlatilag az ép hallókéval azonos halláshoz juttathatók.

A két intézmény között régi, szoros kapcsolat van, számos beteg esetében közösen konzultálnak, nemcsak fülészeti, hanem légúti, gégészeti eseteket is. Jelenleg is van több gyermek páciens, akiket részben Budapesten, részben Szegeden gyógyítanak.

Az elmúlt évek során Rovó László professzor irányítása alatt az SZTE Fül-orr-gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinikáján nagy volumenű fejlesztést hajtott végre, világszínvonalú, hibrid műtőblokkot építettek. A most elvégzett két műtéttel, amelyet – az SZTE részéről Rovó László és kollégái, a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet Fül-Orr-Gégészeti Osztályáról Katona Gábor professzor és Csákányi Zsuzsanna főorvos végeztek, megkezdődött a nagyothallás új világszínvonalú eszközének bevezetése Magyarországon. A következő gyermek műtétje a tervek szerint még szeptemberben megtörténik.