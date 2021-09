Jövőre visszavonul a NASA legendás tudósa

2022 elején visszavonulhat Jim Green, aki 40 éve dolgozik a NASA-nál – számol be az Engadget. Ezzel egy fontos időszak zárul majd le az űrhivatal történetében, hiszen Green régóta volt a szervezet vezető tudósa.

A szakember nem sokkal 1980-as megérkezése után részt vett a NASA saját „internetének”, a Space Physics Analysis Network fejlesztésében. Az elmúlt 15 évben a kutató rengeteg meghatározó projekt megvalósításába kapcsolódott be, például a fiatal Hold szerepéről a Föld védelmében.

Green a NASA bolygótudományi intézetét vezette, amikor 2012-ben a Curiosity a Marson landolt. A szakértő nagyban hozzájárult, hogy a küldetést, illetve annak jelentőségét a publikum is megismerje. A kutató emellett e Jupitert vizsgáló Juno űrszonda, a Merkúrt megfigyelő Messenger, a Cerest elemző Dawn és a Pluto mellett elrepülő New Horizons történetében is meghatározó szerepet vállalt.

Azt egyelőre nem tudni, hogy ki fogja átvenni Green helyét. Az mindenesetre biztos, hogy a szakértő komoly örökséget hagy hátra az űrhivatalnál.