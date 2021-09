Beleütik a csőrüket

Az éghajlatváltozás felgyorsítja az állatok evolúcióját – állítják ausztrál és kanadai ornitológusok. A Trends in Ecology and Evolution című szaklapban cikkező madárkutatók szerint a madaraknak világszerte növekszik a csőrük. Miután egymástól egyébként merőben különböző fajoknál is ugyanaz a tendencia figyelhető meg, ennek hátterében – a kutatók szerint – nehéz bármi mást feltételezni, mint a klímaváltozást. Sara Ryding, az ausztráliai Deakin Egyetem ornitológusa és kutatótársai azt figyelték meg, hogy egyes ausztrál papagájfajoknak 1871 óta 4-10 százalékkal nőtt a csőrméretük. Ez a kutatók szerint az egyes emlősfajok esetében megfigyelt farokhossz-növekedésnek feleltethető meg.

Akárcsak sok emlősfaj a füleit vagy a szőrtelen farkát, a madarak a csőrüket használják arra, hogy elkerüljék a túlmelegedést. Mivel a csőrt nem borítja toll, a madarak ennek a szervüknek a segítségével tudnak a legkönnyebben a felesleges hőtől megszabadulni. Ezért is lehet például az, hogy a trópusokon élő madárfajok között sok olyan van, amelyiknek a mérsékelt égövi madaraknál lényegesen nagyobb a csőrük. Így tudnak könnyebben megszabadulni a hőfeleslegtől. Egy korábbi kutatásban hasonló eredményekre jutottak a lundákkal kapcsolatban is.

Bár a csőr-, illetve a fülek növekedése egyelőre nem éri el a 10 százalékot, Ryding szerint néhány száz éven belül valóságos Dumbók járhatnak majd a Föld felszínén. „Az alakbeli változások nem azt jelentik, hogy az állatok sikeresen küzdenek meg a klímaváltozással, tehát minden rendben van. Ez mindössze annyit jelent, hogy az evolúció mindent elkövet, hogy a fajok túl tudják élni a változást. Arról viszont fogalmunk sincs, hogy a változások milyen további következményekkel járnak majd, vagy hogy minden faj képes lesz-e annyit változni, hogy túlélje” – figyelmeztetett Ryding.