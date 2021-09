Eldőlt, hol száll majd le a Holdra a NASA robotja

A VIPER (Volatiles Investigating Polar Exploration Rover – vagyis Illó Anyagokat Vizsgáló Sarkvidéki Felfedező Rover) nevű robot a Hold déli sarkvidékén, az olasz sarkkutató Umberto Nobile után elnevezett Nobile-kráternél landol majd 2023-ban, a robot feladata lesz a felszíni és felszín alatti víz, és más anyagok felkutatása. A pontos leszállási hely a kráterperemen kívül található, és egy 93 négyzetkilométeres területet jelent.

A Hold déli sarkvidéke Naprendszerünk egyik leghidegebb helyszíne, ahol soha korábban nem járt még emberi jármű, s csak távérzékeléssel vizsgálhatták a kutatók. Az ilyen vizsgálatokból gyűjtött adatok azonban arra utalnak, hogy a holdi sarkvidékeken víz található, az állandó árnyékban lévő helyeken. A hosszas mérlegelést követő választás azért esett a Nobile-kráter melletti dombos területre, mert itt a terepviszonyok a rover képességeinek megfelelőek, s emellett a tudományos vizsgálatokra is megfelel a közeli, árnyékban lévő területek miatt.

„A leszállás után a VIPER elsőként végez majd helyszíni méréseket víz, és más erőforrások után kutatva a Hold déli sarkánál, és tudományos szempontból a Nobile-kráter környéke tűnik a leginkább ígéretesnek” – magyarázta a több évi vizsgálatsorozat után meghozott döntés hátterét Thomas Zurbuchen, a NASA tudományos igazgatóhelyettese. A mérések nemcsak új tudományos adatokat jelentenek, hanem az Artemis- és más, későbbi küldetések sikeréhez is hozzájárulnak majd.

A 73 km átmérőjű, vagyis meglehetősen nagy Nobile-kráter mellett a könnyebben bejárható, kisebb krátereket is magában foglaló terület azért tűnik tökéletes helyszínnek, mert ugyanazok a lehetőségek (állandó árnyék) adottak itt is, ám a rover számára bejárható terepen. A NASA szakemberei felvázolták azokat a lehetséges útvonalakat, amelyeket a rover bejárhat majd, úgy, hogy közben a napelemei segítségével képes lesz magát melegen tartani a 100 naposra tervezett úton, és közben a Földdel is tud kommunikálni.

A VIPER leszállási helyszíne a Nobile-kráter nyugati pereme melletti területen Forrás: NASA

A Nobile-kráter melletti terület megfelelt ezeknek az elvárásoknak. Ezen idő alatt legalább hat, tudományos szempontból izgalmas, feltehetően vizet tartalmazó pontot keres fel a rover, és ezt követően, ha minden rendben zajlik, még marad ideje további mérésekre is. A tervek szerint a rover 16-24 kilométernyi nagyságú területet jár majd be, s a gondosan kiválasztott mérési pontok mellett további helyszíneket is megvizsgál. Az egyes mérések eredménye alapján döntik majd el az irányítók, hogy merre guruljon tovább, a következő mérések elvégzéséhez.

A VIPER három tudományos műszert és egy fúrót hordoz, amelyek segítségével a holdi talaj és környezet elemzését végezheti el, különböző mélységi és hőmérsékleti viszonyok közepette. Ezek a mélyebb rétegeket érintő vizsgálatok segíthetnek eldönteni, hogy vajon hol található még víz a Holdunkon, ez pedig a hosszú távú holdi jelenlétünkhöz fontos segítséget nyújthat.