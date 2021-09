A kihalt állatokkal a parazitáik is kihalnak

A Duke Egyetem kutatócsoportja annak járt utána, hogy amennyiben a ma veszélyeztetett státusú főemlősök (108) kihalnak, úgy mennyi másodlagos kihalásra lehet még számítani a parazitáik eltűnésével. A Philosophical Transactions of the Royal Society B folyóiratban közzé tett tanulmányuk szerint az eredmény legalább 176, de akár 250 is lehet. Csupán a makik esetében a parazitáik több mint 60 százaléka egyetlen fajhoz kötődik.

Az ember persze nem táplál pozitív érzelmeket a parazitákkal kapcsolatban, így könnyen jelenthetnénk ki, hogy de jó, ennyi parazitával is kevesebb lesz a bolygón. A helyzet azonban ennél bonyolultabb.

Pólóinkra vagy poszterekre kerül az a felirat, hogy Mentsük meg a csimpánzokat, de azt sosem látjuk senki pólóján, hogy Mentsük meg a csimpánztetveket. Sokkal inkább igyekszünk a gorillák segítségére sietni, mint a gorilla-bélférgekére, és érthetően bájosabb állatnak tartjuk az egérmakikat, mint az egérmaki-atkákat.

213 főemlős 763 parazitája; a sárga karikák azokat a parazitákat jelzik, amelyek kizárólag egy fajon élnek, zöld négyzet a veszélyeztetett státusú gazdafaj. Forrás: Philosophical Transactions B

Bár leginkább csak a káros hatású parazitákról van a hétköznapi embernek tudomása (ezért is adunk gondosan májkrémbe gyúrt féreghajtó tablettát a kutyáinknak, vagy bolhairtó nyakörvet a macskáinknak). Vannak olyan kutatási eredmények, melyek szerint egyáltalában nincs olyan rossz hatásuk a bélférgeknek, mint azt általában gondoljuk, például segítenek egyes fertőzések elkerülésében, vagy épp az autoimmun betegségek megelőzéséhez is hozzájárulnak. Vagyis, a rossz hírnevük ellenére nem annyira rosszak egyes paraziták! Egy korábbi vizsgálat szerint azonban a belső paraziták 85-90 százalékát egyáltalán nem ismeri a tudomány, s így rengeteg rejtett tulajdonság is ismeretlen előttünk.

A kutatók hálózatelemzési módszerrel vizsgálták meg a főemlősök és azok parazitái közti kapcsolatrendszert, s ebből szűrték le azt, hogy közel kétszer annyi parazita vész majd oda az egyes főemlős fajok kihalásával, mint amennyi a főemlősök érintett fajszáma.

Az sajnos nem derült ki a vizsgálatból, hogy hány parazita lesz képes arra még a gazdafaj kihalása előtt, hogy más, jóval elterjedtebb gazdafajt válasszon magának. Mivel ebbe a kategóriába mi emberek is beletartozunk, és jól tudjuk, hogy számos betegség váltott gazdát e módon már (pl. a sárgaláz, a HIV, az ebola), nem olyan kérdés ez sem, amit félre kellene söpörni…