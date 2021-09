A pókok már százmillió éve is gondos anyák voltak

Forrás: Proceedings of the Royal Society B

A pókmamák gyakran hordozzák magukkal petecsomójukat, akár a csáprágóik közt tartva azt, mint pl. az álkaszások, vagy a csodáspókok, a szövőszemölcseikhez rögzítve, mint a farkaspókok, vagy a lábukhoz, mint a vadászpókok. Az anyai gondoskodás e típusa azonban nem mai viselkedés, egy kb. 99 millió évvel ezelőtt keletkezett mianmari borostyánban is rátalált egy kínai kutatócsoport, s a Proceedings of the Royal Society B folyóiratban tették közzé a kutatási eredményeiket.

A kutatók négy, különféle pókmaradványokat tartalmazó borostyánt vizsgáltak, s ekkor bukkantak rá a pókmamára, amely testével védelmezte az utódait tartalmazó petecsomót (a nyitóképen középütt lévő mikroszkópos modellen aranyszín jelzi a petecsomót). Ez a póz nemcsak a ragadozók ellen véd, hanem például a hőmérsékleti szélsőségek ellen is.

A pók a mára kihalt, de a kréta idején elterjedt Lagonomegopidae családba tartozó egyed volt, és ugyanolyan testtartással kövült meg, mint amilyet a mai, hasonló gondoskodást mutató pókok is használnak. Mikroszkópos vizsgálattal azt is kiderítették a kutatók, hogy a pókmama selyemszálait használva fűzte egybe a petéit. Ez azért is érdekes felfedezés, mert egyes elképzelések szerint a pókselyem eredetileg pont ezzel a céllal alakulhatott ki, s amikor ez a feladat már elterjedt, akkor kezdett egyes pókok esetében a selyemszál más funkciókat is ellátni.

A borostyánba zárt pókbébik több mint valószínű, hogy testvérek voltak. Forrás: Proceedings of the Royal Society B

A másik három borostyánban fiatal póknövendékek voltak, pókselyem szálai, illetve más ízeltlábúak töredékei. A kutatók szerint mindegyik borostyándarabban a Lagonomegopidae család képviselői maradtak fenn. E pókoknak nagy szemük volt, ez pedig azt jelzi, hogy aktív vadászként (mint pl. a mai farkaspókok, ugrópókok, vadászpókok) éltek, nem pedig hálóval fogták meg az eleségüket. Az egyazon borostyándarabban lévő bébipókok a kutatók szerint testvérek lehettek, egyforma fejlettségük és a csoportos jelenlétük alapján legalábbis nagyon valószínű.

Az anyai gondoskodás e példája a pókok viselkedésének evolúciójáról árulkodik.