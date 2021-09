Változnak a szelek a Jupiter nagy vörös foltjában

A nagy vörös folt (NVF) méretének csökkenéséről számtalan kutatás készült már, egy új, a Hubble felvételei, mérései alapján készült vizsgálatban a foltban fújó szelek sebességváltozásait tárták fel.

A Hubble több mint egy évtizede rendszeresen figyeli a NVF-et, és „viharjelentések” születnek ennek köszönhetően, most a 2009-2020 közti adatokat elemezte egy amerikai kutatócsoport.

A folt amellett, hogy zsugorodik, az alakját is változtatja, egyre kevésbé elnyúlt ovális, és közelít a kerekhez. A mostani vizsgálatokban a Hubble űrteleszkóp WFC3/UVIS műszerének felvételeit vizsgálták át, és egy olyan sebességmodell segítségével dolgozták fel, amely kimondottan a Jupiter légkörének ehhez hasonló örvényeire készült. E modell segítségével olyan térképjellegű ábrázolás készült, amely megmutatta egyrészt magának a NVF-nek azt az oválját, ahol a legnagyobb szélsebességeket mérték; illetve megmutatta a teljes folt és a környezete szélsebességeit az egyes mérési időpontokra nézve. A sorozatból a hosszú távú változásokat kiválóan lehetett látni!

A Hubble felvételek alapján készült mérések, számítások arra engedtek következtetni, hogy a NVF 2035-re teljesen kör alakú lesz, vagy, ha a Voyager űrszondák gyűjtötte adatokat is beleszámítják, akkor legkésőbb 2039-re fog ez bekövetkezni.

Kiderült az is, hogy 8 százalékkal emelkedett a szélsebesség a NVF külső részén, ám csökkent a belsejében. Könnyebben érthető, ha számszerűsítjük őket: mindössze 2,5 kilométer per óra földi évente a hosszú távú adatokban látott változás! Az, hogy ezt a meglehetősen kis mértékű változást is láttuk, annak is köszönhető, hogy a Hubble egy hosszú távú bolygólégkör-megfigyelő program, az OPAL méréseit, megfigyeléseit évi rendszerességgel végzi.

A nagy vörös folt fotója és a mért szélsebességek ábrája, a berajzolt oválisok a legnagyobb és a legkisebb szelek régióit mutatják. Forrás: NASA, ESA, Michael H. Wong (UC Berkeley)

Az NVF 1870-től kezdődően bizonyosan zsugorodik (valószínűleg már hosszabb ideje, ám hiteles méréseket csak ettől kezdve végeznek), átmérője jelenleg 16 ezer kilométer, így Földünk még kényelmesen elférne benne. A rendszer maga egy hatalmas anyagfeláramlás, amely a Jupiter légkörének mélyebb rétegeiből érkezik, a pontos mechanizmusokat nem ismerjük még, épp ezért is fontos minden, a hatalmas viharral kapcsolatos vizsgálat. Ezen információk hiányában azt se lehet megmondani, hogy minek köszönhetőek a változások, erre későbbi elméletek találhatnak majd magyarázatot.